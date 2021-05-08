5 أسرار تكشف عنها مي عمر لـ «العرافة»: كان نفسها تبقى أحمد زويل

حلت الفنانة مي عمر ضيفة ببرنامج «العرافة»، المذاع على شاشة قناة «المحور»، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، وتحدثت خلاله عن مشوارها الفني ودخولها لعالم الفن، وهل لذلك علاقة بزوجها المخرج محمد سامي، كما كشفت خلال حديثها بعضا من أسرارها مثل مجموعها في الثانوية العامة وعلاقتها بأصدقائها وبزملائها في الوسط الفني، نستعرض هذه الأسرار في التقرير التالي.

مجموعها في الثانوية العامة

أولى هذه الأسرار التي كشفت عنها مي عمر، هو مجموعها في الثانوية العامة، حيث يتبين من خلال حديثها أنها مجتهدة وتحب الدراسة، بقولها: «كنت بذاكر جامد جدا ودحيحة وكنت جايبة 96.5% في الثانوية العامة، وكنت كل يوم بقلل ساعات نومي عشان أوصل لـ4 ساعات، ومعرفتش أوصل لهم».

قدوتها

«كان نفسي أبقى زي أحمد زويل»، بهذه الكلمات كشفت الفنانة مي عمر، عن قدوتها في الحياة، ليتبين لنا السر الثاني الذي أفصحت عنه، بقولها: «كنت بغير ونفسي أبقى زي أحمد زويل وأنا صغيرة في المدرسة، مكنش نفسي أبقى عالمة، كان نفسي أحصل على جائزة عالمية زيه، وكان نفسي أحقق حاجات محدش حققها، كنا بندرسه وعرفنا إنه كان بينام قليل جدا، وبينام في اليوم 4 ساعات، وقلت همرن نفسي إني هنام 4 ساعات».

علاقتها بزوجها

وعن اتهامها بأنها نجحت في عالم الفن بالواسطة بفضل زوجها المخرج محمد سامي، قالت الفنانة إنها بعدما شاركت في مسلسلها الأول «الأسطورة» مع زوجها، قدمت مسلسل «عفاريت عدلي علام»، وأوضحت: «ده مكنش بواسطة، وكنت عاملة مشاهد حب معاه أبيض وأسود جرافكيس، وفي نفس السنة قدمت ريح المدام».

وتابعت، أنها قدمت مسلسل «آخر ديك في مصر» مع النجم محمد رمضان: «بعمل حاجات كتير جدا بره، ولما أرجع أشتغل مع محمد يقولوا واسطة، وفي الآخر الناس اللي في الشارع مش بيقولوا الكلام ده ولا بيشوفوا ده».

علاقتها بأصدقائها

قالت الفنانة مي عمر، إنها تعرضت للخيانة من صديقة لها منذ سنوات، موضحةً: «خيانة الأصدقاء أصعب بكتير من أي خيانة تانية.. الخيانة دي أثرت فيّ، عاتبتها ورجعنا اتكلمنا وسامحتها، بس معرفتش أبقى صاحبتها، غصب عني معرفتش نرجع لدرجة القرب اللي كنا فيها».

وأضافت «لما بشتغل زيادة مش بيبقى عندي وقت زيادة لصحابي القريبين مني، وبحس إني مقصرة في حقهم، الموضوع بيبقى مرهق نفسيا، وخاصة لو بعمل شغل كتير بياخد مني وقت، بحس إني مش موجودة في البيت زي الأول، وبحس بتأنيب ضمير جامد».

علاقتها بالوسط الفني

قالت إن الواسطة لا تضمن نجاح الفنان، كما أن 6 فنانات رفضن دورها الشهير في مسلسل «الأسطورة»، الذي جسدت خلاله شخصية «شهد»، لكنها قبلته وطورت نفسها واستطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا.

وبكت الفنانة مي عمر على الهواء، بسبب تغريدة غامضة للمخرج عمرو عرفة، عبر حسابه على «تويتر»، كتبها وقت عرض مسلسل «لؤلؤ»، الذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا، كان مفادها أن بعض المسلسلات تنجح بسبب الترويج الكبير لها، وتقطيع المسلسلات إلى مقاطع فيديو ووضع عناوين مثيرة لها تجبر المتابعين على مشاهدتها.

ولم تستطع مي عمر أن تحبس دموعها على الهواء، وقال إنها لم تسأل عمرو عرفة عما إذا كان يقصد المسلسل، خوفا من أن تتأكد من هجومه عليها: «لو كان يقصدني هتبقى صدمة وغريبة، أنا أتوقع أنه مش هو، ومش قادرة أقتنع أنه كان يقصدني».