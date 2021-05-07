مي عمر تبكي على الهواء بسبب عمرو عرفة: «لو يقصد يهاجم لؤلؤ هتبقى صدمة»

قالت الفنانة مي عمر، إنها حسدت الفنانة نيللي كريم على دورها في مسلسل «كيد النسا»، والفنانة التونسية هند صبري على دورها في الفيلم القصير «نورا تحلم».

وأضافت «عمر»، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة» الذي يعرض عبر شاشة «المحور»: «عموما في أكيد في حسد بس بقيت أحس إن الناس بترمي مشاكلها على الحسد بزيادة، ولو أي حد اتعور في صباعه بيقول حسد».

وحول علاقتها بخصومها، قالت إن عملها هو أقوى وأنسب وسيلة للرد عليهم وأنها لا تفضل الرد بالتصريحات.

وعن أزمة مسلسل الأسطورة، وأزمتها مع بعض زميلاتها في العمل، قالت: «معرفش سر الأزمة، ومكنش في خلاف بينهم ومحمد سامي، ومردتش على الموضوع ده زمان ومش هرد عليه دلوقتي، ومش هرد الإساءة بإساءة، والإساءة أسهل بكتير».

وبكت الفنانة مي عمر على الهواء، بسبب تغريدة غامضة للمخرج عمرو عرفة، عبر حسابه على «تويتر»، كتبها وقت عرض مسلسل لؤلؤ، الذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا، كان مفادها أن بعض المسلسلات تنجح بسبب الترويج الكبير لها، وتقطيع المسلسلات إلى مقاطع فيديو ووضع عناوين مثيرة لها تجبر المتابعين على مشاهدتها.

وقالت عمر، إنها لا تعتقد أن عمرو عرفة لا يقصدها: «لو يقصد هستغرب، أنا بعتبره أب، بحترمه وبيحبني ولما بيتقابل بحس إنه بيفرح لي وبيفرح بنجاحي، فلو يقصد لؤلؤ هتبقى بالنسبة لي غريبة، ومعتقدش إن أكثر من مليار شخص فتحوا الفيديوهات بسبب الفضول».

ولم تستطع مي عمر أن تحبس دموعها على الهواء، وقال إنها لم تسأل عمرو عرفة عما إذا كان يقصد المسلسل، خوفا من أن تتأكد من هجومه عليها: «لو كان يقصدني هتبقى صدمة وغريبة، أنا أتوقع إنه مش هو، ومش قادرة أقتنع إنه كان يقصدني».

وأكدت، أن دورها في هذا المسلسل من أكثر الأدوار التي عرفتها بالجمهور وأنها تحبه كثيرا، لأنه عرفها على جمهوره، وكانت ردود الأفعال أفضل مما تخيلت وتوقعت: «قررت وقتها إني مش هسيب حاجة تبوظ النجاح ده، واللي يقول يقول، مفيش مرة اتظلمت فيها ربنا معوضنيش فيها وأكتر مما تمنيت».