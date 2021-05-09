رئيس أنظمة بيانات الفلك بهارفارد: لا يمكننا فعل أي شيء لإيقاف الصاروخ الصيني

ترصد الأقمار الاصطناعية على مدار الساعة، الصاروخ الصيني العملاق «لونج مارش 5 بي»، الخارج عن السيطرة، الذي أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها «عودته اللاطوعية» إلى الأرض.

وكان الصاروخ الصيني «لونج مارتش 5»، أرسل إلى الفضاء، لكنه خرج السيطرة ولم يعد بالإمكان التحكم به، ولا بالطبع معرفة مكان سقوطه.

من جانبه قال البروفيسور، جوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية كجزء من مركز شاندرا للأشعة السينية ورئيس أنظمة البيانات، الذي يدير مركبة الفضاء بمرصد شاندرا للأشعة السينية، إنه من المتوقع أن يدخل الصاروخ الصيني مرحلة الغلاف الجوي مرة أخرى في الساعات القليلة القادمة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «سوف تتفكك إلى قطع، وربما يصل حوالي طن واحد من القطع المعدنية إلى الأرض، هناك بعض الخطر أنه سيسبب ضررا موضعيا، لكن ليس ضررا كبيرا».

وتابع: «لا يمكننا فعل أي شيء لإيقاف الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة مقدما، لم يكن عيبا في تصنيع الصاروخ لقد كان العيب في اختيارا للتصميم، الصين تفعل ذلك ولا تهتم بأخذ بعض المخاطرمع السلامة العامة، سيكون هناك بعض الانتقادات للصين ولكن بدون عقاب».

وتتابع الأقمار الاصطناعية رحلة الصاروخ الخارج عن السيطرة حول العالم، وفي التالي، رصد مباشر لمسار الصاروخ، وفق موقع سكاي روبوت.

وفيما يلي آخر أخبار الصاروخ الصيني لحظة بلحظة حول العالم:

- توقعت منظمة «أيروسبيس كوربوريشن» الفضائية الأمريكية، أن يسقط حطام الصاروخ الفضائي الصيني فوق السودان، كما سبق لها أن وضعت سواحل أستراليا ضمن المناطق المحتملة للسقوط.

- تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن "أيروسبيس كوربوريشن"، أشار إلى أن الصاروخ قد يدخل المجال الجوي للأرض السبت.

- وكالة الفضاء الروسية أعلنت الخميس أنها تراقب عن كثب التحركات غير المنضبط للصاروخ، في محاولة للتنبؤ بمكان سقوطه.

- أشارت تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية في وقت سابق، إلى أن الصاروخ سيسقط بين 8 و10 مايو.

- قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) في بيان، إن مكان سقوط الصاروخ لا يمكن تحديده إلا في غضون ساعات من عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.

- وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال: «في الوقت الراهن، ليست لدينا خطط لتدمير الصاروخ».

- قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين للصحفيين إن «احتمال التسبب بأضرار على الأرض ضئيل جدا».

وكانت الصين أطلقت قبل أيام أول مكونات محطتها الفضائية (سي إس إس) بصاروخ «لونج مارش 5 بي»، وسيهبط جسم هذا الصاروخ خلال أيام قليلة، وربما ساعات، في مكان لم يحدده أحد.

وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة، بدأ الصاروخ يدور حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجيا، مما يجعل من شبه المستحيل توقع نقطة دخوله إلى الغلاف الجوي وبالتالي نقطة سقوطه.