مسلحون يغتالون ناشط سياسي عراقي أمام منزله في محافظة «كربلاء»

أطلق مسلحون، النار على الناشط ثائر إيهاب الوزني أمام منزله في محافظة «كربلاء» الواقعة جنوب العراق، وأردوه قتيلا.

ويعتبر الوزني أحد أبرز نشطاء المحافظ، وشارك في الاحتجاجات وينسقها بشكل مستمر، ويعتبر من مؤسسي التنسيقيات الاحتجاجية هناك.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان أن شرطة المحافظة تستنفر جهودها، بحثا عن العناصر الإرهابية التي أقدمت على اغتيال الناشط في شارع الحداد بمحافظة كربلاء، حيث شرعت فور وقوع الحادث بتشكيل فريق عمل مختص لجمع الأدلة والمعلومات في هذه الجريمة.

ومنذ أكتوبر 2019 سقط المئات من المحتجين العراقيين بعمليات اغتيال وقتل خلال الاحتجاجات، وتتراوح أعدادهم بين 560 وفقا لما أعلنته الحكومة العراقية في عام 2020، ونحو 800 حسب نشطاء

مقتل عنصرين اثنيين من «سرايا السلام» التابعة بهجوم لـ«داعش» الإرهابي في «سامراء»

وفي سياق آخر، قتل عنصرين اثنيين، وأصيب اثنين آخريين من قوات «سرايا السلام» التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بهجوم لتنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة «سامراء» بمحافظة صلاح الدين شمال البلاد.

وقال مصدر أمني إن عنصرين في السرايا قتلا خلال هجوم للتنظيم استهدف نقطة تفتيش يرابطان فيها بمنطقة الضلوعية بـ«صلاح الدين»، موضحا أن الهجوم أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة ثالث.

وأشارت قوات «الحشد الشعبي»، إلى تصديها لهجوم، لـ«داعش» الارهابي شرق مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

من جانبها، عثرت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، على اوكار وعبوات ناسفة في محافظة «كركوك» شمال البلاد.

وقالت «خلية الاعلام الامني» في بيان، أمس السبت، إن قوة من اللواء الـ20 الفرقة 5 شرطة اتحادية نفذت عملية أمنية واسعة مسنودة بالجهد الاستخباري لتفتيش منطقة «وادي الشاي» في قضاء داقوق بالمحافظة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العراقية «واع».

واضافت الخلية، ان العملية أسفرت عن العثور على 3 أوكار، وعبوتين ناسفتين وخنادق شقية وأنفاق وتجهيزات عسكرية.