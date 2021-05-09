مسلسل ولاد ناس الحلقة 27.. أحمد وفيق مدعي للمثالية

مسلسل ولاد ناس الحلقة 27، لا تزال التطورات والأحداث الشيقة، تتوالى بين أبطال العمل الدرامي في حلقته الـ27، ومنها أن الفنان أحمد وفيق الذي يجسد دور «يحيى» المحامي لا يزال هناك مشادات قوية بينه وبين زوجته الفنانة رانيا فريد شوقي، التي تقوم بدور «إيمان» بسبب خيانته الزوجية، بعدما ظهر منذ بداية المسلسل بدور الزوج المثالي.

وأسدل الستار عن «يحيى»، واكتشف حقيقته بعدما كان يدعي المثالية، وخانها مع سكرتيرة مكتب «عيسى»، الذي يجسده الفنان صبري فواز.

أما على الجانب الآخر، عادت الحياة إلى مجرياتها الأولى بين الفنان محمود حجازي «شريف» وزوجته «مريم»، بعد خلافاتهما المستمرة، وقررا أن يربيان طفلهما بطريقة سليمة ووسط جو أسري مستقر.

مسلسل ولاد ناس أحداث سابقة

في الحلقة 25، تواصلت الأحداث المثيرة والشيقة إلى الجمهور، فهذه الحلقة شهدت تطوراً مختلفاً، وأبلغ «يحيى» والذي يجسده الفنان أحمد وفيق، ابنه بأن الدكتور الذي كان سيجري له العملية الجراحية فى ألمانيا وصل إلى مصر وسيجرى له العملية بدلًا من ضياع دراسة شقيقته بالخارج.

فيما شهدت الحلقة 25 مواجهة بين محمد عز «أمير» وزوجته بخيانتها له من خلال لقائها مع رجل آخر وتطور الصداقة بينهما إلى حب، وطلبت منه الطلاق لأنه السبب فى جعلها تستمع مع شخص آخر فى وجوده.

وحدث أيضاً طلاق «رجب» والذي يجسده الفنان فريد النقراشى، من زوجته الأولى لعدم شعوره بالراحة معها بعد أن حكى معاناته مع والده منذ الصغر فى ظلمه لوالدته.

أبطال مسلسل «ولاد ناس»

مسلسل «ولاد ناس» بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، صفاء الطوخي، ومحمد عز.

قصة مسلسل «ولاد ناس»

بدأ مسلسل «ولاد ناس» بحادث انقلاب أتوبيس مدرسة دولية في طريق الشيخ زايد، وتصاعدت الأحداث بطريقة مشوقة، إذ نقل الطلاب المصابين إلى المستشفى، وأعمارهم تتراوح بين 5 و12 عامًا، وعددهم 11 طالبًا، وأجري لهم عددا من العمليات الجراحية العاجلة، فيما توفي سائق الأتوبيس، وأصيبت المشرفة وأصبحت في حالة حرجة.