يحدث الآن.. بث مباشر لسقوط حطام الصاروخ الصيني: 4 دول عربية في خطر

تقدم «الوطن»، بثا مباشرا لعملية سقوط حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، ودخوله إلى الغلاف الجوي، حيث ترصد الأقمار الاصطناعية على مدار الساعة الصاروخ الصيني العملاق «لونج مارش 5 بي»، الخارج عن السيطرة، والذي أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها «عودته اللاطوعية» إلى الأرض.

ووفقا لآخر تحديثات مركز الفلك الدولي، سيقع حطام الصاروخ الصيني، في الساعة 02:11 بتوقيت جرينتش إي 3:11 بتوقيت القاهرة (زائد ناقص 60 دقيقة).

ووفق المركز، فإن الخارطة تبين مكان السقوط المتوقع، والخطوط الخضراء والحمراء تبين الأماكن التي قد يسقط فوقها الحطام خلال هامش الخطأ.

والدول العربية التي سيمر فوقها الحطام خلال فترة احتمالية السقوط هي «عُمان والسعودية والأردن وفلسطين»، ويشاهد السقوط من الدول المجاورة لها.

وكان الصاروخ الصيني «لونج مارتش 5»، أرسل إلى الفضاء، لكنه خرج السيطرة، ولم يعد بالإمكان التحكم به، ولا بالطبع معرفة مكان سقوطه.

وكان البروفيسور، جوناثان ماكدويل، عالم الفيزياء الفلكية في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية كجزء من مركز شاندرا للأشعة السينية ورئيس أنظمة البيانات، الذي يدير مركبة الفضاء بمرصد شاندرا للأشعة السينية، قال إنه من المتوقع أن يدخل الصاروخ الصيني مرحلة الغلاف الجوي مرة أخرى في الساعات القليلة القادمة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «سوف تتفكك إلى قطع، وربما يصل حوالي طن واحد من القطع المعدنية إلى الأرض، هناك بعض الخطر أنه سيسبب ضررا موضعيا، لكن ليس ضررا كبيرا».

وتابع: «لا يمكننا فعل أي شيء لإيقاف الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة مقدما، لم يكن عيبا في تصنيع الصاروخ لقد كان العيب في اختيارا للتصميم، الصين تفعل ذلك ولا تهتم بأخذ بعض المخاطرمع السلامة العامة، سيكون هناك بعض الانتقادات للصين ولكن بدون عقاب».

كما قال الدكتور أسامة شلبية، عميد كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، أن توقعات سقوط الصاروخ الصيني في منطقة معينة، هو مجرد اجتهادات وأمر غير محدد حتى الآن، مشيرا إلى أن ما يتم الإعلان عنه توقعات وتكون بها هامش خطأ، موضحا أن جميع التوقعات واردة للتغيير، خاصة عند دخول الصاروخ إلى الغلاف الجوي، لخروجه عن السيطرة، موضحا أن الثقة في التنبؤ لا يمكن الأخذ بها، مشيرا إلى أن الصاروخ الصيني يدور حول الأرض بمعدل 28 ألف كيلو في الساعة بما يعادل 90 دقيقة.

وأضاف شلبية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن تمتد فترة تواجد الصاروخ في الغلاف الجوي إلى ما بعد العيد، نظرا لتغير التوقعات بشأن الصاروخ، مؤكدا أنه غير محدد الوقت والمكان في السقوط، ويعتبر هذا حديثا غير علميا، موضحا أن هناك جهات تتابع وترصد، وأن حالة اللامفهومية والشائعات خطأ كبير وشائع، مشيرا إلى أن ما يدور حاليا هو حطام الصاروخ الصيني و ليس الصاروخ نفسه، ووكالة الفضاء الصينية هي المنوطة بالادلاء والتصريح عن الصاروخ، مشيرة إلى أن الصين صرحت بأن هناك خطأ وارد، وأنه ليس الأول والأخير لعملية فقدان السيطرة للصاروخ.