الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة.. هل تعاقب بكين لو أضر حطامه البشر؟

مع المخاوف بشأن احتمالية سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة فوق منطقة مأهولة بالسكان أثيرت تساؤلات حول مدى وجود مخالفات قانونية في هذا الشأن، خصوصا إذا حدث ما يخشى منه وأضر الصاروخ الصيني البشر بالفعل، وهو الأمر الذي تنفيه الصين مرارا، إذ تؤكد أن الصاروخ سينتهي بمجرد دخوله الغلاف الجوي للأرض.

قانون دولي ينظم حركة عودة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

وحول الجدل القانوني بشأن أضرار الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، فإن هناك قانون دولي ينظم حركة عودة الصاروخ من الفضاء إلى الأرض، ففي عام 1967 أُعلنت معاهدة الفضاء الخارجي التي تظل الوثيقة الدولية الأساسية لتنظيم النشاط في الفضاء الخارجي.

ووفقا لتلك المعاهدة، فإن الدولة التي تطلق مركبة فضائية تحتفظ بحق السيطرة عليها، وتكون أيضا مسؤولة عن الأضرار التي تحدثها، وعليها أيضا تجنب تلويث الفضاء، ووفقا لتلك المعاهدة نظريا فإن الصين سيكون عليها عقوبات حال تسبب الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة في أي أضرار، خصوصا مسألة سقوطه فوق منطقة مأهولة بالسكان.

خبير قانون دولي: أي دولة ترتكب فعلا يسبب ضررا تلتزم بجبر الضرور والتعويض

في هذا السياق، قال الدكتور مساعد عبدالعاطي شتيوي خبير القانون الدولي، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، إن القانون الدولي يلزم أي دولة بتحمل التعويض عن الضرر أو جبره، إذا خالفت أي التزام دولي بأي صبغة وفي أي مجال وترتب عليه خرق لقواعد القانون الدولي وأضرار مادية ومعنوية لدولة ما.

وأضاف «شتيوي»: «فإذا ثبت أن أضرارا وقعت نتيجة لهذا السلوك الذي قامت به الدولة فإنها تتحمل تبعات المسؤولية الدولية».

وقال خبير القانون الدولي: «أما فيما يخص النظم الفنية في المتابعة وعوامل الأمان في حالة الصاروخ، من المؤكد أن هناك معايير دولية متفق عليها يجب التمسك بها عند إطلاق هذا النوع من الصواريخ، ويجب الأخذ بتلك المعايير».

بكين: من المستبعد بشدة أن يسبب الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة أي ضرر

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج وين بين، للصحفيين إن «احتمال التسبب بأضرار على الأرض ضئيل جدا».

وأوضح «وانج» أن معظم حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سيحترق عند دخول الغلاف الجوي للأرض، ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر.

وكانت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، قد ذكرت يوم الأربعاء، أن حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة «لونج مارش 5 بي»، الذي أَرسل جزءً من محطة فضاء مرتقبة إلى المدار في الأسبوع الماضي، سيسقط على الأرجح في مياه دولية، وسط مخاوف من أن يسبب ضررًا عندما يعاود دخول الغلاف الجوي للأرض.

وتسود توقعات بأن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سوف يسقط في الساعات الأولى من صباح الأحد فوق تركمانستان وسط مؤشرات بشأن سقوطه فوق اليابسة.