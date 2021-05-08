الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يمر على مصر لثالث مرة في 24 ساعة

قال الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، في تصريح لـ«الوطن»، إنَّ الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سيمر اليوم على مصر الساعة 10:34 دقيقة مساءً، ومن ثم فإنه هذه ستكون المرة الثالثة التي يمر فيها الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة فوق مصر خلال نحو 24 ساعة في وقت يترقب العالم مكان وموعد سقوط الصاروح الذي أطلقته الصين وفقدت السيطرة عليه.

جاد القاضي: الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سيمر على مصر لدقيقتين

وأوضح «القاضي» أنَّ مدة مرور الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة مساء اليوم على مصر لن تكون طويلة فستكون في حدود دقيقتين تقريبًا، لافتًا إلى أنَّه حين يمر فوق مصر يكون على ارتفاع 170 كلم أي أنَّه لا خوف منه، على حد تعبيره.

ولفت رئيس معهد البحوث الفلكية، إلى أنَّ مسار صاروخ الصين الخارج عن السيطرة لم يشهد أي تغير ملحوظ.

الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة يمر فوق مصر فجرا لثاني مرة في 6 ساعات

وكان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية صرح لـ«الوطن» أمس بأنَّ الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة مر فوق مصر مساء الجمعة الساعة 10:42 دقيقة لمدة 127 ثانية، أي نحو دقيقتين و7 ثوان.

وأوضح كذلك أنَّه سيمر مرة ثانية فجر اليوم الساعة 4:47 دقيقة، ما يعني أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة مر على مصر مرتين في 6 ساعات تقريبًا خلال الليلة الماضية.

وقال «القاضي» إنَّ الصاروخ الصيني لا يمكن أن يراه أي شخص، فهو جسم معتم، وبالتالي غير صحيح أنه يمكن رؤيته بالعين المجردة، لافتًا إلى أنَّ البعض يرى الطائرات النفاثة، ويعتقدون بسبب من الدخان الذي يكون خلفها أنها صاروخ، مشددًا على أنَّه لا يمكن أبدا رؤية الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة من أي فرد.

حديث عن سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة صباح الأحد

وفي أحدث توقع بشأن مكان سقوط الصاروخ الصيني، كتبت شبكة «سي إن إن» الأمريكية الليلة الماضية عبر حسابها على تويتر أنَّ الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سوف يسقط فوق تركمانستان في منطقة آسيا الوسطى الساعة 11:30 مساء اليوم بتوقيت جرينتش أي الساعة 1:30 صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

ولفتت «سي إن إن» إلى أنَّ المشكلة أن صاروخ الصين الخارج عن السيطرة لن يسقط في البحر، في إشارة إلى سقوطه فوق اليابسة وربما فوق منطقة مأهولة بالسكان، وهو ما يخشاه العالم أن يسبب أضرارًا بشرية.