عاجل.. البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني سقط في المحيط الهندي

ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه طبقا للبيانات المتاحة فقد تأكد سقوط الصروخ فى المحيط الهندي، الساعة الرابعة وأربعة وعشرين دقيقه صباحا بتوقيت القاهرة، يوم 9 مايو 2021، لينهي بذلك سقوط الصاروخ الذي أطلقته الصين منذ أيام من الترقب والانتظار لدى العالم، في ظل المخاوف التي كانت تسود من سقوطه فوق منطقة مأهولة بالسكان، الأمر الذي كانت تقلل الصين من خطورته، بحسب تصريحات رسمية.

وكان مركز الفلك الدولي، قال إنه وفق آخر التحديثات سيقع حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة في الساعة 02:04 بتوقيت جرينتش، زائد ناقص 60 دقيقة، أي حوالي الساعة 3:04 صباحا بتوقيت القاهرة زائد أو ناقص 60 دقيقة.

وبحسب ما كتب وقتها: وعليه فإن معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر، ما عدا عُمان والسعودية والأردن وفلسطين.

مركز الفلك الدولي ينشر صورة احكام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

ونشر مركز الفلك الدولي، مساء أمس، عبر «تويتر» صورة لحطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، بعد دقائق قليلة من مروره فوق مصر للمرة الرابعة في يومين.

وكتب المركز: «البعض ظن أن هذه الصورة لأقمار ستار لينك، وهذا غير صحيح، هي فعلا لحطام الصاروخ الصيني من أمريكا صباح أمس، وذلك قبل سقوطه، وهي تبدو متقطعة بسبب دوران قطعة الصاروخ حول نفسها بسرعة ما يؤدي لاختلاف مقدار انعكاس أشعة الشمس نحو الأرض لتبدو بشكل متقطع يشبه أقمار ستار لينك».

الصين قللت من خطورة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

وكانت الصين أكدت أن مخاطر الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة ضئيلة جدًا، بعد انتقادات من قبل الولايات المتحدة بشأن خطر محتمل. ووأطلقت الصين أول 3 مكونات لمحطتها الفضائية الأسبوع الماضي، بصاروخ يفترض أن يعود إلى الأرض، لكن لا أحد يعرف إلى أين يتجه بالضبط.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج وين بين، مؤخرا، للصحفيين إن «احتمال التسبب بأضرار على الأرض ضئيل جدا».

وأوضح وانج، أن معظم حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سيحترق عند دخول الغلاف الجوي للأرض، ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر.

فيما كانت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، قد ذكرت يوم الأربعاء، أن حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة «لونج مارش 5 بي»، الذي أَرسل جزءا من محطة فضاء مرتقبة إلى المدار في الأسبوع الماضي، سيسقط على الأرجح في مياه دولية، وسط مخاوف من أن يسبب ضررًا عندما يعاود دخول الغلاف الجوي للأرض.

سي إن إن تكهنات أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سيسقط فوق تركمانستان

وكانت شبكة سي إن إن الأمريكية كتبت عبر حسابها على تويتر مساء أمس أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سوف يسقط فوق تركمانستان في منطقة آسيا الوسطى.

ولفتت «سي إن إن» إلى أن المشكلة أن صاروخ الصين الخارج عن السيطرة لن يسقط في البحر، في إشارة إلى سقوطه فوق اليابسة وربما فوق منطقة مأهولة بالسكان.