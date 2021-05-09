فاروق الباز يستبعد سقوط الصاروخ الصيني على أي دولة عربية

كشف الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري، تفاصيل الصاروخ الصيني الذي فقدوا السيطرة عليه، مشددًا على أن الصواريخ الكبيرة التي تصعد للفضاء، يكون هناك نوع من التحكم في أماكن سقوطها، وهذا ما يحدث دائمًا في أمريكا وأوروبا، حيث يتم توجيه الصاروخ بعد انتهاء مهمته ليسقط في البحر.

وقال الباز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، إن هذه الواقعة حدثت مرتين من قبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقدوا السيطرة على صاروخين وسقطوا بدون توجيه.

وأوضح الباز، أن الصواريخ عند عودتها للأرض تتعرض للاحتراق كلها، وتتفكك عدا الأجزاء الكبيرة، ويكون موتور الصاروخ، ويسقط عادة في المحيط، نظرًا لأن مياه المحيطات تشكل 70% من حجم الأرض.

وشدد الباز، على الضرر الذي يمكن أن يسببه الصاروخ حال سقوطه على مدينة مأهولة بالسكان، قد يكون كبيرًا مستبعدًا حدوث ضرر كبير حال سقوط الصاروخ على أي دولة عربية ومنها مصر، نظرًا لأن أغلب مساحات الدول العربية تكون من الصحاري.

وسخر الباز من خوف العرب من سقوط الصاروخ عليهم، ورد على ما ذكره سيد علي بإمكانية سقوط الصاروخ على سد النهضة الذي يهدد مصر، ورد ضاحكا «يبقى كويس جدا بس هيبقى خطر جدا على السودان».

ومن جهة أخرى، أعلن الدكتور فاروق الباز أنه حصل على لقاح كورونا من نوع «موديرنا»، لافتًا إلى أنه لم يختار نوع المصل، وأن من حصلوا على المصل في الولايات المتحدة الأمريكية لم يختاروا نوع المصل.