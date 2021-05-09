البحوث الفلكية تستبعد سقوط الصاروخ على أراضي مصرية مأهولة بالسكان

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول غير المنضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) الغلاف الجوي، من المتوقع دخول الصاروخ الغلاف الجوي للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلى الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021، بتوقيت القاهرة في نطاق المدار الموضح في الخريطة المرفقة، الذي يمر90% منه فوق المياه، ابتداءً من فوق شمال المحيط الأطلنطي، ويمتد جنوب إسبانيا، ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية، ويمتد شرقا إلى الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي، وصولا للسواحل الأسترالية.

وأضاف القومي للبحوث في بيان له، أنه من المتوقع عند دخول الصاروخ الصيني الغلاف الجوي، أن يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة، نظرا للاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوي، ما يمكن أن يتسبب في انفجاره واحتراقه على ارتفاع من 35-45 كم في طبقة الأستراتوسفير من الغلاف الجوي، وقد يصل بعض الشظايا مختلفة الأحجام إلى سطح الأرض.

وأوضح أنه من المستبعد سقوط أجزاء من الصاروخ على الأراضي المصرية المأهولة بالسكان، والغرفة مستمرة في أعمال الرصد والتحليل للمدار، وسيتم إصدار بيانات تالية على مدار الساعات المقبلة.