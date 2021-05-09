ارتفاع ضحايا انفجار بالقرب من مدرسة سيد الشهداء الأفغانية إلى 55 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار أفغانستان الذي وقع أمس السبت، قرب مدرسة إلى 55 شخصا، وإصابة أكثر من 150 آخرين.

وقال مسؤول أمني في أفغانستان، إن أغلب ضحايا الحادث هن طالبات تتراوح أعمارهن بين 11 و15 عاما، موضحا أنه لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

ووقع انفجار، أمس السبت، بالقرب من مدرسة «سيد الشهداء» في المنطقة الغربية للعاصمة الأفغانية «كابول»، ووقع الانفجار في منطقة «داشت برشي» بينما كان السكان يتسوقون استعدادا لعيد الفطر الأسبوع المقبل.

وكان مسؤول أمني كبير، قال في وقت سابق، لوكالة «رويترز» للأانباء، إن التفجيرات ناجمة عن سيارة مفخخة ثم قذائف مورتر كانت مخبأة داخل السيارة.

وأظهرت لقطات بثتها قناة «طلوع» التلفزيونية الأفغانية، مشاهد فوضوية خارج المدرسة لكتب وحقائب مدرسية متناثرة عبر طريق ملطخ بالدماء، بينما كان السكان يحاولون مساعدة الضحايا، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

«الاتحاد الأوروبي»: الهجوم المروع في «داشت بارجي» عمل إرهابي حقير

من جانبها، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في أفغانستان على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن الهجوم المروع في «داشت بارجي» عمل إرهابي حقير، مضيفة إن استهداف الطلاب في مدرسة للبنات في المقام الأول، يجعل هذا العمل هجوما على مستقبل أفغانستان.

ودانت الأمانة العامة لمنظمة «التعاون الإسلامي»، بأشد العبارات التفجير، وجدد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تأكيد الموقف المبدئي والثابت للمنظمة ضد جميع أشكال الإرهاب ومظاهره مهما كانت الدوافع والأسباب.

وعبر العثيمين، عن دعم «التعاون الإسلامي» المطلق وتضامنها مع أفغانستان في محاربة الإرهاب والعنف، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

بدورها، أكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان تضامنها مع أفغانستان في كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على أمنها واستقرارها والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.

وأدانت الحكومة الأردنية، أمس السبت، التفجير الإرهابي، وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، إن بلاده ترفض كافة أشكال العنف والتطرف واستهداف المدنيين الأبرياء الذي يتنافى مع كافة القيم الدينية والإنسانية ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان أمس السبت على موقف بلادها الثابت والمناهض للعنف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره، داعية المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده من أجل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.