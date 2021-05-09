عاجل.. الصين: بقايا الصاروخ ستقع في مكان ما في البحر المتوسط

أعلنت السلطات الصينية، أن بقايا الصاروخ «لونج مارش 5 بي»، ستقع في مكان ما في البحر المتوسط، موضحة أن بقايا الصاروخ على وشك دخول الغلاف الجوي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

كوريا الجنوبية: حطام الصاروخ من المتوقع أن يسقط في جنوب المحيط الهادئ بالقرب من أستراليا

وقال مصدر حكومي في كوريا الجنوبية، اليوم، إن حطام الصاروخ من المتوقع أن يسقط في جنوب المحيط الهادئ بالقرب من أستراليا.

وأشار المصدر، إلى انه من غير المتوقع أن يؤثر الحادث على شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وانطلق الصاروخ «لونج مارش 5 بي» من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل الماضي، حاملا على متنه مركبة «تيانهي» غير المأهولة، والتي كانت تحمل ما سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية دائمة.

وكانت السلطات الصينية، أطلقت أول المكونات الـ3 لمحطتها الفضائية «سي اس اس» بواسطة صاروخ «لونج مارش 5 بي».

وبعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة، بدأ الصاروخ يدور حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخفاضه تدريجياً، ما يجعل من شبه المستحيل توقع النقطة التي سيدخل منها إلى الغلاف الجوي وبالتالي المكان الذي سيسقط فيه.