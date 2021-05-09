البحوث الفلكية : الصاروخ الصيني يدخل الغلاف الجوي.. وموقف سقوطه في مصر

قال معهد البحوث الفلكية، إنه من المتوقع أن يدخل الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة منذ 28 أبريل الماضي، الغلاف الجوي للأرض، ما بين الساعة الثالثة و12 دقيقة إلى الساعة الخامسة و11 دقيقة، بتوقيت القاهرة من فجر اليوم الأحد.

وأشار المعهد في بيان قبل قليل، إنه سيمر فوق شمال المحيط الأطلنطي، ويمتد جنوب إسبانيا، ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية، ويمتد شرقا إلى الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي، وصولا للسواحل الأسترالية، ومن المتوقع عند دخوله الغلاف الجوي، أن يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة نظرا للاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوي، ما يمكن أن يتسبب في انفجاره واحتراقه على ارتفاع من 35-45 كم في طبقة الأستراتوسفير من الغلاف الجوي، وقد يصل بعض الشظايا مختلفة الأحجام إلى سطح الأرض.

المعهد: الصاروخ الصيني مستبعد سقوطه في مصر

ومن المستبعد سقوط أجزاء من الصاروخ على الأراضي المصرية المأهولة بالسكان، والغرفة مستمرة في أعمال الرصد والتحليل للمدار وسيتم أصدار بيانات تاليه

وتوقعت دخول الصاروخ الغلاف الجوي للأرض، خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلى الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021، بتوقيت القاهرة في نطاق المدار الموضح في الخريطة المرفقة، الذي يمر90% منه فوق المياه ابتداءً من فوق شمال المحيط الأطلنطي ويمتد جنوب أسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية ويمتد شرقا إلي الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي وصولا للسواحل الأسترالية.

ومن المتوقع عند دخوله الغلاف الجوي أن يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة نظرا للاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوي مما يمكن أن يتسبب في انفجاره واحتراقه علي أرتفاع من 35-45 كم في طبقة الأستراتوسفير من الغلاف الجوي وقد يصل بعض الشظايا مختلفة الأحجام إلي سطح الأرض

ومن المستبعد سقوط أجزاء من الصاروخ علي الأراضي المصرية المأهولة بالسكان والغرفة مستمرة في أعمال الرصد والتحليل للمدار وسيتم إصدار بيانات تالية.