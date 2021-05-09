بث مباشر.. الصاروخ الصيني يدخل غلاف الأرض ويتفكك فوق بحر العرب

تقدم «الوطن»، بثا مباشرا لعملية سقوط حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، ودخوله إلى الغلاف الجوي، حيث ترصد الأقمار الاصطناعية على مدار الساعة، الصاروخ الصيني العملاق «لونج مارش 5 بي»، الخارج عن السيطرة، الذي أطلق إلى الفضاء الأسبوع الماضي، مع مخاوف حول الأضرار التي ستسببها «عودته اللاطوعية» إلى الأرض.

وقالت قناة «العربية» الإخبارية، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن الصين أعلنت أن بقايا الصاروخ «لونج مارش 5 بي»، تفككت فوق بحر العرب، بعد دخوله الغلاف الجوي.

وكان الصاروخ الصيني «لونج مارتش 5»، أرسل إلى الفضاء، لكنه خرج السيطرة، ولم يعد بالإمكان التحكم به، ولا بالطبع معرفة مكان سقوطه.