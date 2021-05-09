تفاصيل ساعتين من القلق عاشها العالم حتى سقوط الصاروخ الصيني

ساعتين من القلق، منذ إعلان مركز الفلك الدولي بدء دخول الصاروخ الصيني للغلاف الجوي للأرض، وبدأ سقوطه في الساعة 3.10 دقائق بتوقيت القاهرة لحين الإعلان الرسمي عن سقوطه بعد ساعتين ترقب فيها العالم جسم طائر يتجاوز وزنه الـ20 طنا، ويطير بسرعة تتجاوز آلاف الكيلومترات في الساعة، ويجوب الغلاف الجوي للأرض، حتى سقط في المحيط الهندي، ليختار الصاروخ الصيني قاع المحيط بمنطقة جنوب غرب الهند وسيريلانكا، كقبر نهائي له يسكن فيه إلى الأبد، وذلك حسبما أعلنت الصين.

بداية القصة

كانت وكالة الفضاء الصينية، أعلنت فقدانها السيطرة على الطابق المركزي في الصاروخ الصيني «لونج مارش 5 بي»، الذي أطلقته الأربعاء 28 أبريل 2021، الأمر الذي يعني خطر سقوطه وتحطمه.

وكانت عملية إطلاق صاروخ «لونج مارش 5 بي» تهدف إلى أن يضع أول وحدة من محطة الفضاء الصينية الجديدة في مدارها، وسارت العملية في البداية بشكل جيد حتى جرى فقدان السيطرة على الوحدة التي يحملها الطابق المركزي للصاروخ.

الصين قللت من خطورة الوضع

وكانت الصين، أكدت أن مخاطر الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة ضئيلة جدًا، بعد انتقادات من الولايات المتحدة بشأن خطر محتمل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج وين بين، مؤخرا، للصحفيين إن «احتمال التسبب بأضرار على الأرض ضئيل جدا».

وأوضح وانج، أن معظم حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سيحترق عند دخول الغلاف الجوي للأرض، ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر.

فيما كانت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، ذكرت يوم الأربعاء الماضي، أن حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة «لونج مارش 5 بي»، الذي أَرسل جزءً من محطة فضاء مرتقبة إلى المدار في الأسبوع الماضي، سيسقط على الأرجح في مياه دولية، وسط مخاوف من أن يسبب ضررًا عندما يعاود دخول الغلاف الجوي للأرض.

معهد البحوث الفلكية توقع وقت سقوط الصاروخ

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، توقع في بيان له دخول الصاروخ الغلاف الجوي للأرض، خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلى الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة، وهو ما حدث بالفعل وأعلن المعهد في بيان لاحق، أن الصاروخ سقط بالفعل في منطقة المحيط الهندي الساعة 4.20 صباح اليوم.