كورونا عالميا: ارتفاع الإصابات إلى 158.3 مليون حالة.. والصين صفر وفيات

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، إلى 158327626 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3296835 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس، 135778484 حالة.

وقالت لجنة «الصحة الوطنية» الصينية، اليوم، إن البر الرئيسي الصيني سجل، أمس السبت، 12 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»، جميعها وافدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأضافت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، أنه لم يتم تسجيل حالات جديدة مشتبه بها أو حالات وفاة متعلقة بالفيروس، أمس السبت.

ارتفاع إجمالي وفيات الفيروس في كورويا الجنوبية إلى 1874 حالة وفاة

وفي كورويا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض»، اليوم، تسجيل 564 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 127309 حالة.

وسجلت السلطات الكورية الجنوبية، 9 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 1874 حالة وفاة.

ارتفاع إجمالي إصابات البرازيل إلى 15145879 حالة

سجلت السلطات الصحية بالبرازيل، 63430 إصابة مؤكدة بـ«كورونا»، و2202 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15145879 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات 421316 حالة وفاة.

ارتفاع إجمالي وفيات الفيروس في تونس إلى 11350 حالة

وفي تونس، سجلت السلطات، 1276 إصابة جديدة بالفيروس، و 73 حالة وفاة جديدة، كما سجلت السطات الصحية، 1928 حالة شفاء من الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات 319512 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا»، إلى 11350 حالة وفاة، بينما بلغ مجموع حالات التعافي إلى 276198 حالة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

من جانبها، أعلنت السفارة السعودية بجنوب إفريقيا عن قرار إدارة الجوازات والهجرة الجنوب إفريقية السماح بدخول السعوديين بتأشيرة يتم إصدارها في المطار مدتها 3 أشهر، ويستثنى من ذلك حاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة والراغبون بالدراسة حيث يتطلب منهم الحصول على تأشيرة صادرة من السفارة الجنوب إفريقية بالرياض أو القنصلية العامة في جدة.

وكانت السلطات الجنوب إفريقية، أقرت في وقت سابق، عددا من الإجراءات لدخول الأجانب إلى أراضيها في ظل مواجهة «كورونا» منها إلزام الزائر بتقديم شهادة فحص «بي سي آر» تثبت سلامته ولا يتجاوز تاريخ الحصول عليها 72 ساعة من السفر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.