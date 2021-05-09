طرق الحصول على لقاح كورونا في أقل من 24 ساعة.. «بالرقم القومي»

أتاحت مستشفيات جامعة بني سويف، لقاح كورونا «استرازينيكا» بالمجان، خلال أقل من 24 ساعة للمواطنين، بالرقم القومي فقط، وسط تيسيرات على المواطنين للحصول على اللقاح عقب توفيره من خلال وزارة الصحة المصرية.

طريقة الحصول على لقاح كورونا بالرقم القومي

يمكن للمواطنين الحصول على لقاح كورونا «استرازينيكا» بالمجان، من خلال التقدم لوحدة مستشفيات جامعة بني سويف، بالرقم القومي، وتحديدا في الطابق السابع من المستشفى الرئيسي والتقدم لفريق مكافحة العدوى، والذي بدوره يقوم بإدخال البيانات على سيستم وزارة الصحة، وفي أقل من 24 ساعةن يحصل المواطن على اللقاح، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من توقيع الكشف الطبي، والتوقيع على الموافقة المستنيرة بالحصول على اللقاح بعد قراءتها، والانتقال إلى غرفة إعطاء اللقاح للحصول عليه وسط إجراءات احترازية، ولم يشترط المستشفى سن أو وظيفة معينة في الحصول على اللقاح، فقد تم إتاحته للجميع سواء الفرق الطبية او الموظفين بالمستشفى الجامعي، كذلك أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة بني سويف، والمواطنين دون التقيد بسن مُعين.

من جانبه قال الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، إن وزارة الصحة وفرت لمستشفيات جامعة بني سويف عن طريق المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لقاح «استرازينيكا»، لتطعيم الفريق الطبي والتمريض والعاملين بالمستشفى الجامعي، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بني سويف، وإتاحة اللقاح للمواطنين بالمجان، بصورة البطاقة الشخصية.

وأضاف «مرسي» أنه يتم حجز اللقاح على سيستم وزارة الصحة بالرقم القومي، وعليه يتم إعطاء المواطن الجرعة الأولى في فترة وجيزة لا تتعدى 24 ساعة، لافتا إلى إعداد غرفة لإعطاء اللقاح بالطابق السابع داخل المستشفى مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، تحت إشراف فريق مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعي.

عميد طب بني سويف: اللقاح آمن والدولة لم تقدم على التطعيم إلا بعد التأكد من فاعليته

وقال «مرسي» إن الدولة المصرية لن تقدم على تطعيم الأطقم الطبية أو المواطنين باللقاح إلا بعد التأكد من فاعليته، فاللقاح آمن على المواطنين الأصحاء، وأكثر أمانا على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مطمئنًا الجميع بأنه لا يمكن الحصول على اللقاح قبل الاطمئنان على سلامة الشخص، من خلال الفحوصات الطبية والكشف الطبي الذي يخضع له المنتفع قبل تلقيه اللقاح.

وخصص المستشفى الجامعي ببني سويف، مقاعد لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، للانتظار داخل مقر الحصول على لقاح كورونا.

وزارة الصحة تخصص مركزا بمستشفى بني سويف التخصصي لإعطاء لقاح كورونا

وكانت وزارة الصحة، خصصت في وقت سابق مستشفى بني سويف التخصصي، كمقر لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد .