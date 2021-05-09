عاجل.. مدير «مصفاة حمص»: لا يوجد أضرار بشرية في الحريق

قال مدير «مصفاة حمص» السورية، إنه لا يوجد أضرار بشرية في حريق المصفاة، موضحا أن فرق الإطفاء تعمل على إخماده، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وشركة «مصفاة حمص»، شركة نفط سورية لتكرير النفط تتبع القطاع العام، وتدير المصفاة التي تعد إحدى مصفاتي تكرير النفط الوحيدتين في سوريا.

وكان مدير المصفاة، قال في وقت سابق لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن الحريق نشب بوحدة تقطير 100 نتيجة تسريب من إحدى المضخات.

وأكد مدير المصفاة لقناة «الإخبارية» السورية أنه: «نحن الآن في المراحل الأخيرة من إخماده».

وكان «الدفاع المدني السوري»، أوضح أنه يعمل على إخماد حريق اندلع في مصفاة حمص.