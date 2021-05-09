مرور حطام الصاروخ الصيني فوق الأردن قبل سقوطه بـ10 دقائق (فيديو)

نشر مركز الفلك الدولي، اليوم، فيديو لمرور حطام الصاروخ الصيني «لونج مارش 5 بي» فوق العاصمة الأردنية عمان، قبل سقوطه بحوالي 10 دقائق، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكشف مركز الفلك الدولي، على حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن الفيديو من تصوير عضو ببرنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع للمركز.

حركة غير منضبطة للصاروخ الذي بدا على هيئة دائرية بيضاء

وأوضح الفيديو، الذي يستغرق نحو 42 ثانية، حركة غير منضبطة للصاروخ الطائش الذي بدا على هيئة دائرية بيضاء تظهر بوضوح وسط سماء صافية.

ومع اعلان الصين سقوط صاروخها الخارج عن السيطرة وتفككه فوق المحيط الهندي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع مصورة، أظهرت لحظات انحداره فوق عدد من المناطق العربية.

والتقط أحد أعضاء برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي، فيديو لحطام الصاروخ فوق العاصمة الأردنية عمان، أثناء مروره العادي، قبل سقوطه بـ10 دقائق في المحيط الهندي بالقرب من بحر العرب.

آخر مرة شوهد فيها الصاروخ فوق صحراء الربع الخالي بالسعودية

كذلك، رصد سرب التحكم في الفضاء الثامن عشر التابع لقوة الفضاء الأمريكية آخر مرة شوهد فيها الصاروخ فوق صحراء الربع الخالي في السعودية.

وكانت السلطات الصينية أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن جزءً كبيرًا من الصاروخ تفكك فوق المحيط الهندي بعد دخوله الغلاف الجوي للأرض بطريقة عشوائية.

سقوط حطام #الصاروخ_الصيني



فيديو آخر لمرور حطام الصاروخ فوق مدينة عمّان - الأردن، أثناء مروره العادي وقبل سقوطه بحوالي عشر دقائق.



متابعة وتصوير السيد باسل ذياب والأستاذة بسمة ذياب عضو برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي. #عاجل pic.twitter.com/EcP1TcxhCh — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 9, 2021

وكان الصاروخ «لونج مارش 5 بي» الذي يقدر وزنه بحوالي 21 طنا انطلق من جزيرة «هاينان» الصينية في 29 أبريل الماضي، حاملا على متنه مركبة «تيانهي» غير المأهولة، والتي كانت تحمل الوحدة الرئيسية لأول محطة فضاء صينية دائمة، ستستضيف رواد فضاء على المدى الطويل.

وخرج الصاروخ، عن مساره المتوقع في 2 مايو الجاري، وراح يدور حول الأرض بسرعة خيالية، تجاوزت 27 ألف كيلومتر في الساعة الواحدة، فانشغلت وسائل الإعلام حول العالم بقضيته على مدى الأيام الماضية، وسلطت الأضواء على أماكن سقوطه المتوقعة.

ونقل التلفزيون الرسمي الصيني عن المكتب الصيني للهندسة الفضائية المأهولة قوله، إن «منطقة الهبوط تقع عند خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 درجة شمالا»، وهي إحداثيات نقطة تقع في المحيط الهندي.

واشارت الإحداثيات التي قدمتها وسائل الإعلام الصينية الرسمية، نقلًا عن المكتب، إلى أن موقع الارتطام هو المحيط الهندي، وتحديدًا غربي جزر المالديف.

من جانبها، أكدت خدمة المراقبة «سبيس تراك» التي تستخدم بيانات عسكرية أمريكية دخول الصاروخ الغلاف الجوي، وقالت على «تويتر»: «يمكن لأي شخص يتابع دخول (لونج مارتش 5 بي) الاطمئنان. الصاروخ سقط».

وفي سياق متصل، كتب عالم الفلك جوناثان ماكدويل من جامعة هارفارد في تغريدة: «كانت العودة إلى المحيط الاحتمال الأكبر إحصائيا»، موضحا أن الصين كسبت الرهان على ما يبدو، إلا إذا وصلت أنباء عن وجود حطام في جزر المالديف، لكنها كانت متهورة».