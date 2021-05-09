فيديوهات تظهر الصاروخ الصيني في سماء 3 دول عربية قبل سقوطه بـ10 دقائق

نشر مركز الفلك الدولي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات «تويتر»، مقطع فيديو يُظهر الصاروخ أثناء مروره فوق العاصمة الأردنية عمان، أثناء مروره العادي وقبل سقوطه بحوالي عشر دقائق.

سقوط حطام #الصاروخ_الصيني



فيديو لمرور حطام الصاروخ فوق مدينة عمّان - الأردن، أثناء مروره العادي وقبل سقوطه بحوالي عشر دقائق.



تصوير السيد أحمد الهدبان عضو برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي. pic.twitter.com/c4Dk8fLj92 — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 9, 2021

كما نشر المركز فيديو متداول للصاروخ، أثناء مروره في أجواء شمال المملكة العربية السعودية، ونشر فيديو يظهر بداية دخول الصاروخ للمجال الجوي للأرض في سلطنة عمان.

وهذا من تصويري .. شمال السعوديه pic.twitter.com/sSVHUcYVvu — أبو طلال الشمري .. (@hhhh1397) May 9, 2021

وأعلن المركز سقوط الصاروخ الصيني في المحيط الهندي شمال جزر المالديف، ونشر مقطعي فيديو أثناء مروره فوق كل من سلطنة عُمان والعاصمة الأردنية عمان.

وغرد المركز عبر صفحته الرسمية بالقول: «وأخيرا سقط حطام الصاروخ الصيني.. فيديو من سلطنة عمان يبين بداية دخوله للغلاف الجوي».

وأخيرا سقط حطام #الصاروخ_الصيني



فيديو من سلطنة عمان يبين بداية دخوله للغلاف الجوي.



بحسب مصادر صينية، سقط الحطام في المحيط الهندي شمال المالديف.



بحسب مصادر أمريكية دخل الغلاف الجوي الساعة 02:14 أثناء مروره فوق سلطنة عمان وسقط الحطام أخيرا شمال المالديف. pic.twitter.com/aR6FEUHMd0 — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) May 9, 2021

وأشار المركز الدولي إلى أن حطام الصاروخ سقط شمال جزر المالديف في المحيط الهندي وفق ما أكدته مصادر صينية وأمريكية، في حين أشارت الثانية إلى أنه دخل الغلاف الجوي للأرض عند الساعة 2:14 من فجر الأحد أثناء مروره فوق السلطنة.

وكان الصاروخ الصيني «لونج مارتش 5»، أرسل إلى الفضاء، لكنه خرج السيطرة، ولم يعد بالإمكان التحكم به، ولا بالطبع معرفة مكان سقوطه.