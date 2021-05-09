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فيديوهات تظهر الصاروخ الصيني في سماء 3 دول عربية قبل سقوطه بـ10 دقائق

كتب:

محمد عزالدين
07:51 ص | الأحد 09 مايو 2021
الصاروخ الصيني

الصاروخ الصيني

نشر مركز الفلك الدولي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات «تويتر»، مقطع فيديو يُظهر الصاروخ أثناء مروره فوق العاصمة الأردنية عمان، أثناء مروره العادي وقبل سقوطه بحوالي عشر دقائق.

كما نشر المركز فيديو متداول للصاروخ، أثناء مروره في أجواء شمال المملكة العربية السعودية، ونشر فيديو يظهر بداية دخول الصاروخ للمجال الجوي للأرض في سلطنة عمان.

وأعلن المركز سقوط الصاروخ الصيني في المحيط الهندي شمال جزر المالديف، ونشر مقطعي فيديو أثناء مروره فوق كل من سلطنة عُمان والعاصمة الأردنية عمان.

وغرد المركز عبر صفحته الرسمية بالقول: «وأخيرا سقط حطام الصاروخ الصيني.. فيديو من سلطنة عمان يبين بداية دخوله للغلاف الجوي».

وأشار المركز الدولي إلى أن حطام الصاروخ سقط شمال جزر المالديف في المحيط الهندي وفق ما أكدته مصادر صينية وأمريكية، في حين أشارت الثانية إلى أنه دخل الغلاف الجوي للأرض عند الساعة 2:14 من فجر الأحد أثناء مروره فوق السلطنة.

وكان الصاروخ الصيني «لونج مارتش 5»، أرسل إلى الفضاء، لكنه خرج السيطرة، ولم يعد بالإمكان التحكم به، ولا بالطبع معرفة مكان سقوطه. 

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