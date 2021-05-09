ابن نادية العراقية يكشف تطورات حالتها: في العناية المركزة.. ادعولها

كشف أدهم محروس نجل الفنانة نادية العراقية، عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدته بعد نقلها إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات العزل نتيجة مضاعفات فيروس كورونا، قائلا لـ«الوطن» إنّ والدته ما زالت في العناية المركزة تحت تأثير تخدير من الطاقم الطبي، وموضوعة على أجهزة التنفس لحين تحسن حالتها الصحية، مطالبا الجمهور بالدعاء لها بعد تدهور حالتها الصحية.

ووجّه أمير رسالة إلى والدته عبر حسابه على فيس بوك، قال فيها: «كل ما كنتي تشوفيني مهموم وزعلان وعندي مشاكل كنتي تجري عليا حتي وأنتِ تعبانه ولسة صاحيه من النوم، وتقوليلي نام على رجلي وتحطي إيديك الصغيره دي على راسي وتقعدي تقرأي قرآن، وأقولك يعني كل المشاكل دي هتروح من كده، تقوليلي هو في زي كلام ربنا، هتشوف، وبعد ما تخلصي تقولي ياخرابي الجموس ده خلفته ازاي، وفعلا وجع قلبي ومشاكلي كلها بتتحل من بركة إيديك وقراءة القرآن».

وتابع أمير: «أنا بقي النهارده كنت عندك في المستشفى وحطيت إيدي على راسك وقريت قرآن كتير، وواثق زي ما كل مشاكلي ووجع قلبي كانوا بيختفوا، إن وجعك وتعبك ده هيروح وربنا هيردك لينا تاني يا أمي».

وطالبت مي محروس، ابنة الفنانة نادية العراقية، محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، وكتبت عبر حسابها على فيس بوك: «ماما إحنا مش بننام خالص، ولو نمنا بنحلم بكوابيس، بس صدقيني مفيش كابوس أوحش من اللي إحنا فيه، أنا بسمع صوتك كل شوية في ودني وأنتِ بتندهي عليا، وسامعة صوتك في البيت بس عايزة أقولك البيت وحش أوي من غيرك ومستنيينك ترجعي بألف سلامة يا نور عيني».

وتابعت مي: «هفضل أدعيلك وهفضل عند حُسن ظني بالله تعالى إنك هتقومي بألف سلامة وترجعي حضننا يا حبيبتي، بحبك أوي وحسيت بقيمتك يا غالية وهفضل أحبك طول عمري، ربنا يرجعك لينا على خير يا عمري أنتِ وميحرمناش من ضحكتك الحلوة دي».