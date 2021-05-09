مداح الرسول ضيف «المواجهة» على إكسترا نيوز الليلة

يحل مداح الرسول الشيخ أحمد الكحلاوي، ضيفًا على برنامج «المواجهة» الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي على قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد.

يتحدث «الكحلاوي» خلال الحوار، عن أهم محطات رحلته بين الغناء والموسيقى التصويرية والإنشاد الديني، كما يروي العديد من الكواليس والأسرار الخاصة عن نشأته في بيت شيخ المداحين محمد الكحلاوي، وكيف اكتشف موهبته في الإنشاد الديني في سن الخامسة من العمر، وقصة تسجيل أول قصيدة له بالصدفة في الإذاعة، ولماذا درس الموسيقى التصويرية بعدة عواصم أوروبية من باريس إلى روما وجنيف، وكذلك ماذا قال الفنان كرم مطاوع عن أول فيلم شارك فيه الكحلاوي بالموسيقى التصويرية.

كما يتطرق الحوار إلى أسباب إنشاء أول فرقة للإنشاد الديني بوزارة الثقافة، وإلى أي يمكن محاربة الفكر المتطرف بالمديح النبوي.

يذكر أن برنامج «المواجهة» يترأس تحريره الكاتب الصحفي عبد اللطيف حامد، ويذاع الساعة 12 منتصف الليل من الجمعة إلى الثلاثاء خلال شهر رمضان على «إكسترا نيوز».