علي جمعة وفخري الفقي و"غالي".. "إكسترا نيوز" تكشف أسماء المعينين بالبرلمان

ذكرت مصادر لـ«إكسترا نيوز» قائمة أسماء المعينين بمجلس النواب الجديد 2021، إذ إنه من المرتقب أن يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بها في الساعات المقبلة، وتشمل 28 نائبًا، ووفقًا لما نصت عليه المادة السابعة والعشرون من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدّل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، فإن من حق رئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من عدد المنتخبين بالبرلمان (28 عضوًا).

وكشفت «إكسترا نيوز» عن القائمة الكاملة للمعينين بالمجلس، وهم: «عماد خليل كامل، عادل عبدالفضيل، محمد سعد عوض الله، المستشار إبراهيم الهنيدي، منصف نجيب، درية شرف الدين، حسام غالي، نيفين الطاهري، عبلة الألفي، الشيخ على جمعة، جمال السعيد، فخري الفقي، محمد عمر الزيات (والد شهيد)، محمد زكي الوحش، الشيخ سالم مراحيل، دينا أحمد إسماعيل، دينا عبدالكريم، إيمان العجوز، هدى عبدالستار، منال هلال، ندى الألفى، فرحة الشناوي، آية مدني، داليا السعدني، جيهان زكي، سحر عطية، كريم سدراك، حازم إمام».

ويكفل الدستور والقانون للرئيس عبدالفتاح السيسي، سلطة تقديرية في أن يعين عددًا من النواب من أصحاب الخبرات والكفاءات في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية وغيرها، من أجل إثراء الحياة النيابية، شريطة ألا تتجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، حيث يكون نصفهم على الأقل من النساء.