القوى العاملة تحصّل 88 ألف جنيه مستحقات مصري في الرياض

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطن مصري، بلغت 20 ألفا و865 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 87 ألفا و633 جنيها.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أنّ الوزير كلّف المكتب بمتابعة مستحقات المواطن (عبدالعظيم. ع .ع.أ) عامل زراعي بشركة محدودة للزراعة والمقاولات، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وبمتابعة الشكاوى مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أكد أن ّالمكتب تواصل مع مدير الموارد البشرية بالشركة لحل مشكلة العامل وديا واستجابت الشركة بالفعل وانتهت من تسوية مستحقات المواطن وحصل علي إجمالي مستحقاته البالغة 20 ألفا و865 ريالا، وحرر المواطن مخالصة نهائية للشركة بالحصول على مستحقاته، واستخرج تأشيرة خروج نهائي وغادر المملكة.

وقدم المواطن المصري الشكر لوزير القوي العاملة محمد سعفان على الاستجابة السريعة من قبل مكتب التمثيل العمالي بالرياض، على رعايته للعاملين المصريين داخل مصر وخارجها.