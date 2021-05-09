مسلسل نسل الأغراب الحلقة 27.. الصراع يشتعل بين السقا وكرارة بسبب داش

يكون الجمهور على موعد اليوم مع مسلسل نسل الأغراب الحلقة 27 لـ أحمد السقا وأمير كرارة على شاشة قناة أون إي.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 27

وينتظر الجمهور معرفة ما سيحدث في مسلسل نسل الأغراب الحلقة 27، وذلك بعد ختام الحلقة 26 من مسلسل نسل الأغراب، أمس، بمشهد اختطاف عساف الغريب الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا لسليم الذي يجسد دوره أحمد داش، حيث أن سليم هو ابن غفران الغريب الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة وجليلة التي تجسد دورها مي عمر.

ويتوقع الجمهور أن مسلسل نسل الأغراب الحلقة 27 سيكون مملوء بالصراعات بعد حادث اختطاف سليم وسيتسبب هذا الأمر في اشتعال الصراع بين الثلاثي عساف وغفران وجليلة.

كما يتوقع الجمهور بأن عساف سيستخدم سليم للضغط على جليلة لتوافق على الزواج منه، وأنه أيضا فعل هذا الأمر انتقاما من ما فعله غفران الغريب في خادمته فاطمة التي تجسد دورها ريم سامي، حيث أرسل رجاله لقتلها.

ويتوقع الجمهور بأنه خلال أحداث مسلسل نسل الأغراب الحلقة 27 سيكون لحمزة الذي يجسد دوره أحمد مالك رأي آخر، حيث سينضم لعساف الغريب ضد غفران الغريب.

وكانت قد شهدت الحلقة 26 من مسلسل نسل الأغراب مغادرة حمزة لمنزل غفران الغريب اعتراضا على مافعله في حق فاطمة ومحاولتة قتلها وتوعده بأنه سيأخذ حقها منه.

مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ودياب ونجلاء بدر ومي عمر وإدوارد وسلوى عثمان وأحلام الجريتلي ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

موعد عرض مسلسل نسل الأغراب

يذكر أن مسلسل نسل الأغراب يذاع يوميا عبر شاشة قناة أون إي في تمام الساعة 8 والنصف مساء.