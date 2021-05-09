«القوى العاملة»: تعيين 1483 شابا في محافظة الغربية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1483 شابا، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 35 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5055 شاباً، كما تم توفير 1516 فرصة عمل.

وقال «سعفان»، إن المديرية قامت باستخراج 1536 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 45 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 31 بمنشآت القطاع الخاص.

وأوضح فتحي دسوقي، مدير مديرية القوى العاملة بالغربية، في تقريره للوزير، عن إنجازات المديرية خلال مارس الماضي، أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 604 منشآت «دوري - حملات»، وإعادة التفتيش على 539 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 129 محضرا، وتلقي 17 شكوى من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية، تم بحث 12 شكوى منها، وتبقى 5 شكاوى ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 170 شكوى أخرى قدمت ورقيا.

وأشار مدير المديرية، إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، قامت المديرية بصرف منحة مولود بـ2000 جنيه، و4 منح زواج بمبلغ 8000 جنيه، ورعاية صحية لـ5 عمال بمبلغ 1000 جنيه.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 646 منشأة وإعادة التفتيش على 621 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 159 محضرا للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ566 منشأة لإزالة المخالفات، وبحث 65 شكوى في نفس المجال، كما تم التفتيش على 500 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».