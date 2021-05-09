مقترح برلماني بتخصيص منافذ لقاح كورونا في النوادي ومراكز الشباب

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إنشاء تمركزات ومنافذ تلقي لقاح كورونا بالنوادي الرياضية ومراكز الشباب.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه في أعقاب الانتشار المخيف لجائحة وباء فيروس كورونا المستجد، كانت الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من الدول السباقة في إنفاذ خطوات وإجراءات صارمة وصلت إلى حد الإغلاق شبه الكامل للحد من انتشار الفيروس.

نائب يقترح إنشاء تمركزات ومنافذ تلقي لقاح كورونا بالنوادي الرياضية

ذلك الأمر الذي أشادت بنتائجه كل المنظمات والمؤسسات الدولية المهتمة بالأوضاع الصحية والوبائية على مستوى العالم وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، حيث ترتب على تلك الخطوات تمكُن الدولة المصرية من إحتواء الموجتين الأولى والثانية من الجائحة بشكل مثالي للغاية.

إلا أنه وبعد أن لاحظنا جميعا الأقبال الكثيف والكبير للغاية على منافذ وتمركزات التطعيم وتلقي اللقاح، والتي بلغت ما يقرب من 169 مركزا على مستوى الجمهورية، فأننا رأينا أنه لزاما على وزارة الصحة والسكان أن تضع استراتيجيات عاجلة للتوسع في رقعة تمركزات ومراكز التطعيم.

وتساءل النائب هشام الجاهل، فلما لا تقوم الوزارة بما قد قامت به مسبقا خلال حملة 100 مليون صحة واستغلال بعض المساحات الشاغرة بالنوادي الاجتماعية والرياضية ومراكز الشباب على مستوى المحافظات من أجل إنشاء تمركزات لتلقي اللقاح لاستيعاب الضغط الشديد من السادة المواطنين على المراكز والتمركزات الموجود فعليا، خاصة إبان ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس جراء الانتشار الكبير للموجة الثالثة من الجائحة.

وطالب عضو مجلس النواب بإنشاء تمركزات ومنافذ تلقي لقاح وباء فيروس كورونا المستجد Covid-19 للسادة المواطنين بكل النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية لاستيعاب الضغط الشديد من السادة المواطنين على مراكز وتمركزات تلقي اللقاحات.