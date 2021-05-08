أمين «سياحة النواب» يكشف برنامج اليوم الأول للسيدة الأمريكية المصابة بالسرطان

قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن السيدة الأمريكية «جلوريا» المصابة بمرض السرطان، وصلت ظهر اليوم، مطار القاهرة الدولي.

وأضاف القط، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه تم ترتيب استقبال خاص لها في المطار، وكان في انتظارها من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من محمد الصعيدي، وشيرين ممدوح، أعضاء التنسيقية، وتم مرافقتهما مع شركة السياحة التي تتولى برنامج الرحلة إلى فندق الإقامة.

توفير كل سبل الراحة

وأوضح أن وزارة الطيران المدني بذلت جهدا كبيرا في هذه الرحلة بداية من مطار نيويورك، وحتى وصولها واستقبالها في مطار القاهرة الدولي، متابعًا أنه تم تسّهيل كافة الإجراءات لحضور الوفد المرافق للسيدة الأمريكية «جلوريا»، الذي تكون من 14 فردا، حيث تم توفير كل سبل الراحة على متن الطائرة وأثناء الرحلة.

وكشف النائب محمود القط، مين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أولى البرامج السياحية اليوم للسيدة الأمريكية سيبدأ بالصوت والضوء على سفح الهرم.

وأوضح القط، أنّ داستن فيتالي، نجل السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان، الذي اضطر للعمل وقت إضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية من أجل تحقيق حلم والدته، توجه بالشكر إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وامتنانه لشركة مصر الطيران، مشيرًا إلى أنّ زيارة السيدة الأمريكية المصابة بالسرطان تستغرق أسبوعًا.