نقيب الممثلين يوضح حقيقة خروج دلال عبدالعزيز من مستشفى العزل

تداولت أنباء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن خروج الفنانة دلال عبدالعزيز من مستشفى العزل بعد تحسن حالتها وظهور سلبية المسحة الأخيرة التي أجرتها.

نقيب الممثلين يوضح حقيقية مغادرة دلال عبدالعزيز مستشفى العزل

من جهته، أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عدم صحة الأخبار المتداولة وتأكيده أن الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، مازالت تتلقى العلاج والرعاية اللازمة بإحدى المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.

وعبر نقيب المهن التمثيلية، عن خالص دعواته بالشفاء العاجل للفنانة دلال عبدالعزيز، والفنان القدير سمير غانم، وأن يتم الله شفاءهما سريعًا ويعودا لجمهورهما بجميع أنحاء العالم العربي في أقرب وقت.

كانت الفنانة دلال عبدالعزيز، وابنتها دنيا سمير غانم، وعدد من فريق عمل مسلسل عالم موازي، قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»/ الأمر الذي تسبب في توقف التصوير وخروج المسلسل من المنافسة في الماراثون الرمضاني 2021، حيث كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان.

وتدهورت الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، مؤخرًا، الأمر الذي استدعى نقلها لإحدى مستشفيات العزل وحجزها بغرفة العناية المركزة لإصابتها بضيق في التنفس وعدم انتظام الأكسجين ومؤخرًا تم وضعها على جهاز cpap لتنظيم ضخ الأكسجين بالجسم، وحالتها الصحية مستقرة في الوضع الحالي.

وفي المقابل، يعاني الفنان سمير غانم والذي كان مخالطًا للفنانة دلال عبدالعزيز من بعض تداعيات الفيروس، ولكن معاناته الحقيقية كانت مع قصور بالكلى، وبعض أمراض الشيخوخة، وضيق في التنفس، وتم حجزه بإحدى المستشفيات بغرفة العناية المركزة لحين استقرار حالته.