علاء مبارك يدعو لأبيه وابنه بليلة القدر: اللهم اغفر لهما وارحمهما

أعاد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك نشر فيديو لكلمة من كلمات والده من أحد الاحتفالات الدولة بليلة القدر في فترة حكمه.

وعلق علاء مبارك على هذا الفيديو عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، قائلا: «اللهم بلغنا ليلة القدر واجعل لنا منها من مغفرتك ورحمتك ما وعدتنا به، اللهم تقبلنا في جنتك يا أكرم الأكرمين.. اللهم اغفر لأبي وابني وارحمهما».

اللهم بلغنا ليلة القدر واجعل لنا منها من مغفرتك ورحمتك ما وعدتنا به، اللهم تقبلنا في جنتك يا أكرم الاكرمين …. اللهم اغفر لأبي و ابني وارحمهما ???? https://t.co/6mRRSO1Pn7 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) May 9, 2021

وقال الشيخ سعيد نعمان أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ علامات ليلة القدر التي أخبرنا بها رسول الله صلي الله عليه وسلم كثيرة، ومنها ظهور الشمس دون شعاع، وطمأنينة القلب وانشراح الصدر، وأن يكون جوها معتدل ليس ببارد ولا حار.

وأضاف نعمان لـ«الوطن» أنّ بعض العلماء يعتقدون أنّ السماء تنشق وتسقط الأمطار مع ظهور البرق والرعد في ذلك الليلة كما حدث بالأمس، إلا أنّ الإمام الطبري ذكر أنّه لا أصل لهذه العلامات وهي غير صحيحة، وذلك نقلًا عن الإمام الطبري.

وأوضح عالم الأزهر، أنّه من الممكن أن تكون ليلة القدر أمس، وذلك لما روي عَنْ أَنَسٍ – رضي الله عنه – قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ – رضي الله عنه -: «أَنَّ النَّبِيَّ خَرَجَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاحَى رَجُلانِ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ: «إِنِّي خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاحَى فُلانٌ وَفُلانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالتَمِسُوهَا فِي التِّسْعِ وَالسَّبْعِ وَالخَمْسِ».

وتابع أنّه يجب على المسلمين أن يتقربوا إلى الله في العشر الأواخر من شهر رمضان بالكامل، حتى وإن تأكدوا من علامات ليلة القدر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أكد أنّ الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى.