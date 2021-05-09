عاجل.. الصحة: المواد الخام للقاح كورونا تصل مصر 18 مايو

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ تصنيع لقاح كورونا في مصر «خطوة تاريخية»، حيث جار إعداد مصنع فاكسيرا الجديد في 6 أكتوبر، ومجموعة مصانع قوية جدا قاربت على الانتهاء بنسبة 100%، موضحة أنّ فاكسيرا كانت ولا تزال من السواعد الوطنية الكبيرة التي تدعم صحة الإنسان المصري.

وأضافت وزيرة الصحة خلال كلمتها في مؤتمر صحفي عقد الآن، أنّ أول شحنة من المواد الخام ستكون يوم 18 مايو الحالي، وأول إنتاج للقاح سيكون بنهاية شهر يونيو المقبل، ويليه التقييم من هيئة الدواء المصرية.