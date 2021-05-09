دعاء آخر يوم من رمضان كامل ومكتوب: اللهم اغسلني فيه من الذنوب

أيام تفصل الأمة الإسلامية عن نهاية شهر رمضان المبارك، حيث يبحث العديد من المسلمين عن دعاء آخر يوم من رمضان، وذلك للتقرب من الله عز وجل طمعَا في غفران ذنوبهم وعتق رقابهم من النار.

دعاء آخر يوم من رمضان

وعن دعاء آخر يوم من رمضان، فيجب علي المسلم أن يردد «اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فأعوذ بوجهك الكريم أن تغيب الشمس من هذا اليوم، أو يطلع الفجر من هذه الليلة، ولك في قبلي ذنب أو تبعة، تريد أن تعذبني عليه يوم ألقاك»

وبخصوص دعاء آخر يوم من رمضان، فإن هناك عدد من الأدعية المستحبة في ذلك اليوم ومنها:

- يا ملين الحديد لداوود، يا كاشف الكرب العظيم عن أيوب، صل على محمد وعلى أهل بيت محمد وهب لي فكاك رقبتي من النار وكل تبعة وذنب لك قبلي، واختم لي بالرضا والجنة، يا الله يا أرحم الراحمين، صل على محمد وعلى أهل بيته المباركين الأخيار وسلم تسليما.

- اللهم لك الحمد بمحامدك كلها على جميع نعمائك كلها، حتى ينتهي الحمد إلى ما تحب وترضى، وهذا آخر يوم من شهر رمضان فإذا انقضى واختم لنا بالسعادة والرحمة والمغفرة، والرزق الواسع الكثير الطيب، الذي لا حساب فيه ولا عذاب عليه، والبركة والفوز بالجنة، والعتق من النار، ولا تجعله آخر العهد منه، واهله علينا، بأفضل الخير والبركة والسرور علي، وعلى أهلي ووالدي وذريتي يا كريم.

- اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنت، تفضلت علينا فهديتنا، ومننت علينا فعرفنا، واحسنت الينا أعنتنا على أداء ما افترضت علينا من صيام شهرك شهر رمضان.

أدعية في شهر رمضان

ويوجد عدد من الأدعية يستحب أن يرددها المسلم في شهر رمضان ومنها:

- سبحان الله رب السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلًا، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم.

سبحان الله بارئ النسم، سبحان الله المصور، سبحان الله خالق الأزواج كلها، سبحان الله جاعل الظلمات والنور، سبحان الله فالق الحب والنوى، سبحان الله خالق كل شيء، سبحان الله خالق ما يرى وما لا يرى، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله رب العالمين.

أللّهُمَّ اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلبي فيهِ بِتَقْوى القُلُوبِ، يا مُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين.