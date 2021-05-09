دعاء الحر الشديد في رمضان: اللهم أجرني من حر جهنم وأعني على الصيام

يبحث العديد من المسلمين عن دعاء الحر الشديد في نهار رمضان، في ظل ارتفاع درجة الحراة داخل مصر خلال الأيام الماضية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 45 درجة في بعض المناطق.

وعن دعاء الحر الشديد، كانت قد سلطت دار الإفتاء، الضوء على أدعية للحر الشديد، والتي جاءت كالتالي:

- لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله عز وجل لجهنم: «إن عبدًا من عبادي استجارني منك، وإني أشهدك أني قد أجرته.. فإذا كان يوم شديد البرد ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء والأرض».

- «اللهم خفف عناء الحر على من خرج طلبًا للرزق.. وأعنهم على الصيام».

دعاء الحر الشديد

وفيما يتعلق بـ دعاء الحر الشديد، فيوجد العديد من الأحاديث التي تُبين فضله وكيفيته، ومنها ما روي عن أبي هريرة أن الرسول صل الله عليه وسلم قال: «إذا كانَ يومٌ حارٌّ ألقى اللهُ تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماءِ وأهل الأرضِ فإذا قال العبدُ فقالَ الرَّجلُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ حرَّ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من حرِّ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّمَ إنَّ عبدًا من عبادي استجارني منك وإنِّي اشهدِك أنِّي قد أجرتُه، فإذا كانَ يومٌ شديدُ البردِ ألقى الله تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماء والأرض، فإذا قالَ العبدُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ بردَ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من زمهريرِ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّم، إنَّ عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرِك وإنِّي أشهدُك أنِّي قد أجرتُه، فقالوا وما زمهريرُ جَهنَّمَ، قالَ بيتٌ يلقى فيهِ الكافرُ فيتميَّزُ من شدَّةِ بردِها بعضُه من بعضٍ».

كما روي أبي هريرة عن الحر الشديد، أن النبي «صل الله عليه وسلم» قال: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضًا، فأذن لها بنفسَين- نفسٍ في الشتاء، ونفسٍ في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير». رواه البخاري ومسلم.

ما فضل الصوم؟

ويعتبر الصوم من العبادات الشاقة والصعبة علي المسلم، إلا أنها تبعده عن النار وتقربه من الجنة، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» أخرجه البخاري.