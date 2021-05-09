توريد 25 طن قمح لصوامع وشون الشرقية اليوم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم بلغت 459246 طنًا و503 كيلو جرامات قمح، وأن توريد اليوم من الأقماح بلغ 25074 طنًا و435 كيلو جرامًا.

وشدد محافظ الشرقية على الجهات المسوقة، سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والشركة القابضة للصوامع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح، من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

كما تابع المحافظ مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 47 صومعة وبانكروشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيرًا إلى تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف علي مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية موسم الحصاد.

وعلى جانب آخر، وجه محافظ الشرقية، المحاسب بدوي الشحات رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، بتجهيز وإرسال سيارات محملة بمياه نظيفة صالحة للشرب لأهالي قري بني منصور والسعادات وإبراهيم حسن نتيجة، بسبب انقطاع وضعف وصول المياه إليهم، لإجراء أعمال إصلاح وصيانة لخطوط مياه الشرب الرئيسية المغذية لتلك القرى.

وكان «واتس آب» المحافظ استقبل استغاثة من أهالي قرى بني منصور والسعادات وإبراهيم حسن، تفيد بانقطاع مياه الشرب وعدم وصول المياه لمنازلهم، مطالبين المحافظ بالتدخل والاستجابة لاستغاثتهم وتوفير مياه شرب نظيفة لهم، ليوجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أولاد صقر باتخاذ اللازم وتوفير المياه اللازمة لهم.