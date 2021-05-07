محافظ الشرقية: إجراءات تراخيص البناء في المنظومة الجديدة تستغرق شهرا

قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن منظومة البناء الجديدة بدأت في المحافظة منذ يومين، مشيرًا إلى أن المواطنين يقبلون على المراكز المختلفة للتعرف على الإجراءات والمستندات المطلوبة، مثل المستندات التي تثبت الملكية، ولم يتقدموا بطلب حتى الآن.

وأضاف «غراب» في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي يعر ض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية دينا عصمت، أن عملية إيقاف وتجميد التراخيص كانت في المدن التي تشهد كثافة سكانية عالية، ومعظم مدن المحافظة ينطبق عليها هذا الأمر، وبالتالي جرى وقف إصدار تراخيص البناء في كل المدن إلى حين الانتهاء من التجربة خلال 60 يوما.

وتابع، أن اشتراطات البناء مرتبطة بعرض الشارع، فلو كان أقل من 8 أمتار سيكون الحد الأقصى لارتفاع البناء 10 أمتار أي دور أرضي ودورين، ولو كان العرض يتراوح من 8 إلى 12 مترا فإن الحد الأقصى للارتفاع سيكون 13 مترا بواقع دور أرضي و3 أدوار، وأقصى ارتفاع سيكون 16 مترا بواقع دور أرضي و4 أدوار.

ولفت، إلى أن التقدم بطلب الحصول على رخصة يكون من خلال المركز التكنولوجي، وهناك 3 وزارات مشاركة في اصدار التراخيص، لافتًا إلى أن إجراءات اصدار التراخيص لا تتعدى شهرا.

من جهتها، قالت الدكتورة منال عبدالمنعم مدير التخطيط العمراني في محافظة البحيرة ومسئول ملف الاشتراطات البنائية، إن المحافظ أكد ضرورة التواصل مع المواطنين وإيضاح الاشتراطات لهم، ومن يوم 4 مايو الماضي الذي يعتبر أول أيام تطبيق المنظومة الجديدة وجه المحافظ المركز التكنولوجي بعمل شاشات العرض لشرح الخطوات.

وأضافت: «لخصنا الاشتراطات البنائية بالكامل، ونوضح للمواطنين الذين يسألون المراكز التكنولوجي، وعموما تلقينا 8 طلبات قبلنا ثلاثة منها»، مشيرة إلى أن المركز التكنولوجي يقوم بعمل الإحداثيات عن طريق هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو مركز شبكات المرافق أو المتغيرات المكانية.

وتابعت، أن المحافظ وجه بأن تحدد المتغيرات المكانية الإحداثية على أساس أنه يمكنه تحريكها دون مقابل، وبالفعل تم تحديث الطلبات الثلاثة على الطبيعة.

وحول خطوات الحصول على رخصة بناء بعد التطبيق الفعلي للمنظومة الجديدة، قالت إن المواطن يجب أن يتقدم بصورة بطاقة وطلب أنه يريد بيان صلاحية الموقع، إذ سيحدد الطول والعرض والمساحة والأبعاد والحدود الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية، ليحصل المركز التكنولوجي على الطلب منه، وعندها تنزل وحدة المتغيرات المكانية لتدرس الموقع على الطبيعة، لافتةً إلى أن قيمة الطلب 278 جنيه، لكن لا يوجد مقابل حتى الآن للمتغيرات المكانية خلال هذين الشهرين، وعندما يتم تحديد الإحداثيات ترسل المتغيرات المكانية إلى الجامعة.