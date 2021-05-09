مركز «كمال أدهم للصحافة» بالجامعة الأمريكية يختتم برنامج «التحول الرقمي للإعلام المصري»

مركز «كمال أدهم للصحافة» بالجامعة الأمريكية يختتم برنامج «التحول الرقمي للإعلام المصري»
بالشراكة مع مشروع «فيسبوك للصحافة»
كتب:
الوطن
02:12 م | الأحد 09 مايو 2021
رشا علام
اختتم مركز «كمال أدهم» للصحافة التليفزيونية والرقمية بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع مشروع «فيسبوك للصحافة»، المرحلة الأولى من «برنامج التحول الرقمي للإعلام المحلي المصري»، أحد المسارات ضمن مشروع مؤازرة وسائل الإعلام في ظل جائحة فيروس كورونا، والذي تمّ إطلاقه في يناير 2021.
9 ناشرين يشاركون في المرحلة الأولى على مدار 3 أسابيع
وقدمت المرحلة الأولى من المشروع لتسعة من الناشرين المصريين برنامجًا استشاريًا مكثفًا للتحول الرقمي على مدار 3 أسابيع، من خلال ورش عمل افتراضية جماعية وفردية بناءً على تحليل أولي لوضعهم الحالي، مع التركيز على أبرز التحديات والفرص التي يواجهونها على منصاتهم الرقمية.
وحول تفاصيل البرنامج، قالت الدكتورة رشا علام، أستاذ مساعد بقسم الصحافة والإعلام، والباحثة الرئيسية المشاركة للمشروع، إنَّ المشروع لعب دورًا حيويًا في دعم العاملين في مجال الإعلام والمؤسسات الإخبارية في أثناء الوباء، من خلال تقديم الأدوات اللازمة التي عززت معرفتهم ومهاراتهم من أجل تقديم محتوى يحظى باهتمام الجمهور ويفيده.
وبينت الأستاذ المساعد بقسم الصحافة والإعلام أنَّ المشروع تطرق أيضًا إلى كيفية تطوير نموذج ربحي على المنصات الرقمية، وهو مفهوم مهم يجب فهم عناصره في ظل الوسائط المتغيرة.
4 خبراء في مجال الإعلام الرقمي يقدمون ورش عمل افتراضية جماعية وفردية
الناشرون التسع المشاركون في المشروع هم: «الشرقاوي نيوز، كايرو 360، ولاد البلد، اتحاد الإعلاميات المصريات، سوق الدواء، اكتب صح، دار الهلال، إعلام.كوم ونساعد».
وبدأ البرنامج بأربع جلسات شاملة تناولت أهم الممارسات والأدوات لتحقيق نسبة مشاهدة أعلى عبر المنصات الرقمية، تلتها جلسات مركزة تستهدف التحديات والقضايا المحددة التي حددتها كل جهة.
وقدم الجلسات أربعة خبراء في مجال الإعلام الرقمي، وهم: خالد البرماوي الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي ومنسق البرنامج، ومحمد عمر مدير شراكات الأخبار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«فيسبوك»، وأبانوب عماد المنتج الرقمي وصحفي الفيديو، وشيرين بدر مديرة الأداء الإقليمي في «أمازون».
خالد البرماوي: المشروعات الإعلامية خاصة الصغيرة تاثرت بصورة واضحة بجائحة كورونا
وحول المشروعات الإعلامية وقت كورونا، أوضح خالد البرماوي الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي ومنسق البرنامج: أنَّه تأثرت بصورة واضحة بجائحة كورونا، خاصة المشروعات الإعلامية الصغيرة التي تخدم البيئات المحلية في مصر وفي كل دول العالم، متابعًا «من هنا جاءت هذه المبادرة لتلعب دوراً إيجابياً لمساعدة هذه المؤسسات على اكتشاف مواطن القوة والضعف لتحقيق عبوراً ناجحاً من منظومة الإعلام التقليدي إلى الرقمي، بما يحمله ذلك من فرص وتحديات تقنية و مالية ومهنية وإدارية».
ونوه الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي، إلى أنَّ هذه المبادرة جمعت مجموعة مميزة من المتخصصين، لتقديم أفضل الاستشارات وعرض أنسب الممارسات والتجارب في مجال التحول الرقمي لتناسب طبيعة التحديات المحلية لوسائل الإعلام المصرية، مع فتح المجال لتبادل الخبرات وتحقيق تعاون بين هذه المشروعات في المستقبل.
يُشار إلى أنَّه بانتهاء المرحلة الأولى من المشروع، سيوجه البرنامج المنظمات التسع المشاركة على مدار شهرين، لتطبيق الدروس والمهارات المكتسبة خلال البرنامج.