مركز «كمال أدهم للصحافة» بالجامعة الأمريكية يختتم برنامج «التحول الرقمي للإعلام المصري»

اختتم مركز «كمال أدهم» للصحافة التليفزيونية والرقمية بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع مشروع «فيسبوك للصحافة»، المرحلة الأولى من «برنامج التحول الرقمي للإعلام المحلي المصري»، أحد المسارات ضمن مشروع مؤازرة وسائل الإعلام في ظل جائحة فيروس كورونا، والذي تمّ إطلاقه في يناير 2021.

9 ناشرين يشاركون في المرحلة الأولى على مدار 3 أسابيع

وقدمت المرحلة الأولى من المشروع لتسعة من الناشرين المصريين برنامجًا استشاريًا مكثفًا للتحول الرقمي على مدار 3 أسابيع، من خلال ورش عمل افتراضية جماعية وفردية بناءً على تحليل أولي لوضعهم الحالي، مع التركيز على أبرز التحديات والفرص التي يواجهونها على منصاتهم الرقمية.

وحول تفاصيل البرنامج، قالت الدكتورة رشا علام، أستاذ مساعد بقسم الصحافة والإعلام، والباحثة الرئيسية المشاركة للمشروع، إنَّ المشروع لعب دورًا حيويًا في دعم العاملين في مجال الإعلام والمؤسسات الإخبارية في أثناء الوباء، من خلال تقديم الأدوات اللازمة التي عززت معرفتهم ومهاراتهم من أجل تقديم محتوى يحظى باهتمام الجمهور ويفيده.

وبينت الأستاذ المساعد بقسم الصحافة والإعلام أنَّ المشروع تطرق أيضًا إلى كيفية تطوير نموذج ربحي على المنصات الرقمية، وهو مفهوم مهم يجب فهم عناصره في ظل الوسائط المتغيرة.

4 خبراء في مجال الإعلام الرقمي يقدمون ورش عمل افتراضية جماعية وفردية

الناشرون التسع المشاركون في المشروع هم: «الشرقاوي نيوز، كايرو 360، ولاد البلد، اتحاد الإعلاميات المصريات، سوق الدواء، اكتب صح، دار الهلال، إعلام.كوم ونساعد».

وبدأ البرنامج بأربع جلسات شاملة تناولت أهم الممارسات والأدوات لتحقيق نسبة مشاهدة أعلى عبر المنصات الرقمية، تلتها جلسات مركزة تستهدف التحديات والقضايا المحددة التي حددتها كل جهة.

وقدم الجلسات أربعة خبراء في مجال الإعلام الرقمي، وهم: خالد البرماوي الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي ومنسق البرنامج، ومحمد عمر مدير شراكات الأخبار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«فيسبوك»، وأبانوب عماد المنتج الرقمي وصحفي الفيديو، وشيرين بدر مديرة الأداء الإقليمي في «أمازون».

خالد البرماوي: المشروعات الإعلامية خاصة الصغيرة تاثرت بصورة واضحة بجائحة كورونا

وحول المشروعات الإعلامية وقت كورونا، أوضح خالد البرماوي الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي ومنسق البرنامج: أنَّه تأثرت بصورة واضحة بجائحة كورونا، خاصة المشروعات الإعلامية الصغيرة التي تخدم البيئات المحلية في مصر وفي كل دول العالم، متابعًا «من هنا جاءت هذه المبادرة لتلعب دوراً إيجابياً لمساعدة هذه المؤسسات على اكتشاف مواطن القوة والضعف لتحقيق عبوراً ناجحاً من منظومة الإعلام التقليدي إلى الرقمي، بما يحمله ذلك من فرص وتحديات تقنية و مالية ومهنية وإدارية».

ونوه الصحفي المتخصص في الإعلام الرقمي، إلى أنَّ هذه المبادرة جمعت مجموعة مميزة من المتخصصين، لتقديم أفضل الاستشارات وعرض أنسب الممارسات والتجارب في مجال التحول الرقمي لتناسب طبيعة التحديات المحلية لوسائل الإعلام المصرية، مع فتح المجال لتبادل الخبرات وتحقيق تعاون بين هذه المشروعات في المستقبل.

يُشار إلى أنَّه بانتهاء المرحلة الأولى من المشروع، سيوجه البرنامج المنظمات التسع المشاركة على مدار شهرين، لتطبيق الدروس والمهارات المكتسبة خلال البرنامج.