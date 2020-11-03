جلسة ختامية لندوات اليونسكو ومركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية غدا

ينظم مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية، ومركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة وبالتعاون مع مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، الجلسة الختامية لسلسلة الندوات التدريبية عبر الإنترنت للإعلامين حول مكافحة المعلومات المضللة والتضليل في سياق جائحة فيروس كورونا المستجد، وعنوانها "نحو تطوير خطة عمل إعلامية موحدة للتصدي لأزمة كوفيد-19"، غدًا الأربعاء.

يتحدث خلالها السفير الدكتور قيس العزاوي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام، جامعة الدول العربية، والدكتور ماجد عثمان، أستاذ الإحصاء، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، وماهر ناصر، مدير شعبة التوعية بإدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي، والدكتور ارش رشيديان، مدير قسم العلوم والمعلومات ونشرها، منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

يدير النقاش الدكتور حسين أمين، أستاذ الصحافة والإعلام، ومدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية، كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة، الجامعة الأمريكية في القاهرة.

وتعد تلك الجلسة الختامية ضمن 8 جلسات تُقام أسبوعيًا، بدءً من سبتمبر 2020، وتهدف لمكافحة ظاهرة انتشار المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة فى ظل جائحة كوفيد-19، وهي ظاهرة تستحق المناقشة حيث أن انتشار مثل هذه المعلومات الخاطئة والمضللة يؤدي إلى تفاقم الأزمة.

كانت الندوات قد بدأت في السادس عشر من سبتمبر الماضي، وأقيمت الندوة الأولى بعنوان "حقائق الإعلام وثقة الجمهور في زمن كوفيد 19"، وتقام الندوات افتراضيًا عبر تطبيق "زووم"، حيث يلعب الإعلاميون دورًا أساسيًا في تشكيل بيئة المعلومات والنقاش العام والوعي العام، في الوقت الذي يعمل العالم بأسره معا للنجاة من جائحة كورونا.