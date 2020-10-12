التعليم: حاولنا مساعدة طلاب الدبلومة الأمريكية للالتحاق بالجامعة

طالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية، بتفهم أنّ الدولة المصرية حاولت قدر استطاعتها مساعدة الطلاب للالتحاق بالجامعات هذا العام في ظل ظروف جائحة كورونا.

وأكد شوقي، عبر حسابه على فيس بوك، أنّه سيدرس بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، مستقبل هذه الامتحانات وضوابطها للطلاب الأصغر سناً، على أن يتم الإعلان عنها خلال الـ4 أسابيع المقبلة.

وطالب وزير التعليم أولياء الأمور بعدم مخاطبة الوزارة بشأن "الماتشينج" وما شابه، حتى هذا التوقيت، لدراسة الموضوع من كل جوانبه.

ووجّه شوقي، رسالة توضيحية نهائية لطلاب وأولياء أمور الدبلومة الأمريكية بشأن تنسيق القبول في الجامعات على النحو التالي:

1) التوصيات المرفقة في الصورة هي ما تم التوافق عليه مع وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق بما في ذلك موضوع الـscience في ACT I.

2) نشرنا التوصيات يوم 3 سبتمبر ولم نغيرها وإنما جدل مواقع التواصل يصنع المشاكل من لا شيء.

3) تم التوافق بين وزارتي التعليم على إمكانية "الماتشينج" لهذا العام فقط بين الشهادات مثل (SAT I+ACT II) او (ACT I + EST II) وهكذا.

4) لا يجوز الماتشينج على مستوى المواد بين الشهادات، أي اختيار الدرجة الأعلى من شهادات مختلفة.

5) لا تعتمد (تختم) الوزارة شهادات الـSAT تاريخياً، وإنما يتم إرسالها للتعليم العالي أو الجامعات من جهة الاعتماد، (وهي college board)، ولا علاقة لوزارة التربية والتعليم بهذا.

6) بنفس المنطق، لا تعتمد الوزارة شهادات الـACT للطلبة في الخارج، لكن يجب على مؤسسة الـACT الدولية إرسال النتائج إلى التعليم العالي مباشرة أو الجامعات.

7) تعتمد وزارة التربية والتعليم شهادة الـEST، لأنها شهادتنا، ونحن الجهة المانحة ونرسلها للتعليم العالي والجامعات.

8) لا تدرس الوزارة المناهج الأمريكية، وصممت هذا الامتحان (EST) لمساعدة طلابنا في فترة الجائحة، وبالتالي أرجو ألا تطلبوا من الوزارة تدريباً على هذه الامتحانات، لأن هذا من شأن المدارس الأمريكية وليس وزارة التعليم المصرية.

9) سننشر الجدول المستقبلي لامتحانات الشهادة المصرية (EST) في المستقبل القريب.

وقال شوقي، إنّ الوزارة أنهت استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد بجميع المدارس بمختلف محافظات الجمهورية، والمنتظر أن تبدأ في 17 أكتوبر الحالي.