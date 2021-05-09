موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 28: طلق ناري لـ«جلال»

يبحث المشاهدون عبر محركات البحث على الإنترنت، عن موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 28، بعد الأحداث المشوقة التي شهدتها الحلقة السابقة، حيث يطلق «عمرو» النار «على» جلال بينما تكتشف «ملك» تواطؤ «عمرو» مع «عزيز».

موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 28

يبدأ موعد عرض مسلسل ضل راجل الحلقة 28، في تمام الساعة 12:10 بعد منتصف الليل، على شاشة قناة الحياة، ويعاد المسلسل مرتين الأولى في تمام الساعة 7 صباحا، أما موعد الإعادة الثانية فسيكون في تمام الساعة 4:30 عصرًا.

وشهدت أحداث الحلقة السابقة من مسلسل «ضل راجل» عددا من الاحداث، والتي بدأت بإطلاق عمرو للنار على جلال، وعندما ظن أنّه مات عاد جلال وسدد لكمات ونجح في الهروب بعد إصابته بطلق ناري في الكتف، واستنجد بالطبيبة «ملك» التي اصطحبته في سيارتها إلى المستشفى.

ويبدأ المقدم «يوسف» التحقيق مع «سليم»، ويرفض طلب محاميه بخروجه، ويأمر بحبسه وعرضه على النيابة في الصباح، ويستقبل بعد ذلك «يوسف» خبر وفاة والده.

وبعد نجاح الاطباء في استخراج الرصاصة من جسد «جلال»، وفي الوقت الذي يرسل فيه «عمرو» بلطجية للتخلص من «جلال» في المستشفى، تنجح «ملك» في تهريبه من المستشفى وتذهب به إلى الفندق الذي يقيم به وتحضر عدد من المسلتزمات الطبية لعلاجه بسبب حالته الصحية.

نجح مسلسل «ضل راجل» في تحقيق ردود أفعال إيجابية خلال موسم الدراما الرمضانية بسبب طبيعة الموضوع الذي يناقشه.

مسلسل «ضل راجل» بطولة ياسر جلال، نور، ونرمين الفقي، محمود عبدالمغني، أحمد حلاوة، رنا رئيس، محمد عادل، وإيهاب فهمي، تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.