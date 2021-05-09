كفر الشيخ تسلم أسر شهداء الجيش الأبيض هدايا السيسي: «بيحموا حياتنا»

سلمت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأسر شهداء الجيش الأبيض من الأطقم الطبية المختلفة، والذين استشهدوا خلال جائحة فيروس كروونا المستجد، وذلك خلال زيارتها لأسر شهداء الكادر الطبي.

وقالت وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، إن التاريخ سيسطر بحروف من نور البطولات التى قدمها شهداء الأطباء والتمريض والصيادلة خلال قيامهم برعاية مصابى الكورونا أثناء عملهم بمستشفيات العزل، وأن الأبناء لابد أن يفخروا بانتمائهم لآباء وأمهات بمثل هذه الشجاعة، «بيحموا حياتنا، زي ما في جيش بيحمي بلدنا، في جيش أبيض بيحمي حياتنا».

وقدمت الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على مجهودها المستمر فى تطوير قطاع الصحة وحرصها على المتابعه الدائمة لكل المستجدات، مشيرة إلى أن القيادة السياسيه تحرص دوما على تذكر أبنائها الشهداء وأسرهم فى المناسبات المختلفة وتدخل دائما السرور على قلوبهم عرفانا بدورهم وعملهم البطولي.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ سجلت استشهاد عدد من الأطقم الطبية والتمريض، بينهم الدكتور محمد كمال رزق، نائب مدير مستشفى صدر كفر الشيخ، الذي توفي متأثرا بالفيروس هو ووالديه، وبذل الكثير من الجهود في خدمة أبناء المحافظة خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا، وتأثر أبناء المحافظة بوفاته ووفاة زملائه الأطباء وطاقم التمريض، خلال جائحة كورونا، كما سجلت المديرية وفاة طبيب أسنان قبل أيام قليلة وهو الدكتور باسم عياد، ما ترك حزنًا كبيرًا في نفوس البعض.