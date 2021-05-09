ابنة نادية العراقية في رسالة لها بمستشفى العزل: هترجعي لحضني يا ماما

حرص أبناء الفنانة نادية العراقية، على توجيه رسائل محبة لها عبر حساباتاهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين من متابعيهم وجمهورها الدعاء لوالدتهم لتجاوز مرحلة إصابتها بفيروس كورونا، والذي تسبب في تدهور صحتها وحجزها بغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات العزل ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

نادية العراقية محجوزة بغرفة العناية المركزة وعلى جهاز تنفس بسبب كورونا

ونشرت مي محروس ابنة الفنانة نادية العراقية صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها بـ«فيس بوك» معلقة عليها بقولها: «صباحك خير يا ماما إن شاءالله يا حبيبتي هترجعي لحضني بألف خير وسلامة شافية معافاة، يا رب اللهم أمي».

وفي منشور سابق كتبت مي محروس معبرة عن حزنها لمرض والدتها بقولها: «ماما إحنا مش بننام خالص، ولو نمنا بنحلم بكوابيس، بس صدقيني مفيش كابوس أوحش من اللي إحنا فيه، أنا بسمع صوتك كل شوية في ودني وأنتِ بتندهي عليا، وسامعة صوتك في البيت بس عايزة أقولك البيت وحش أوي من غيرك ومستنيينك ترجعي بألف سلامة يا نور عيني».

نجل نادية العراقية يسترجع ذكرياته معها

وفي رسالته لوالدته الفنانة نادية العراقية كتب نجلها أمير قائلًا: «كل ما كنتي تشوفيني مهموم وزعلان وعندي مشاكل كنتي تجري عليا حتى وأنتِ تعبانة ولسه صاحية من النوم، وتقوليلي نام على رجلي وتحطي إيديكِ الصغيرة دي على راسي وتقعدي تقرأي قرآن، وأقولك يعني كل المشاكل دي هتروح من كده، تقوليلي هو في زي كلام ربنا، هتشوف، وبعد ما تخلصي تقولي يا خرابي الجموس ده خلفته إزاي؟».

وتابع: «وجع قلبي ومشاكلي كلها بتتحل من بركة إيديكِ وقراءة القرآن، وواثق زي ما كل مشاكلي ووجع قلبي كانوا بيختفوا، إن وجعك وتعبك ده هيروح وربنا هيردك لينا تاني يا أمي».