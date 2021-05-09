مصير مخلفات الصاروخ الصيني بعد سقوطه في بحر العرب

في تمام الساعة الرابعة وأربعة وعشرين دقيقة من صباح اليوم بتوقيت القاهرة، سقط الصاروخ الصيني الذي أطلقته الصين منذ أيام في مياه بحر العرب أو المحيط الهندي، حسبما ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية طبقا للبيانات المتاحة، وذلك بعد أيام من الترقب والانتظار في ظل المخاوف من سقوطه فوق منطقة مأهولة بالسكان.

كانت الصين أكدت أن مخاطر الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة ضئيلة جدًا، بعد انتقادات من قبل العديد من الدول من بينها الولايات المتحدة بشأن وقوع خطر محتمل، وأعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانج وين بين، في تصريحات صحفية إن «احتمال التسبب بأضرار جسيمة على الأرض ضئيل جدا» حيث أن معظم حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سيحترق عند دخول الغلاف الجوي للأرض، ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر.

أين تذهب مخلفات الصاروخ الصيني في المحيط؟

عادة مكونات سفن الفضاء تحتوي على بعض المواد المشعة التي قد تؤثر على البيئة البحرية، وبحسب قول الدكتور صالح عزب، أستاذ الاقتصاد البيئي، وخبير التنمية المستدامة لـ«الوطن»، بالتالي يجب على الجانب الصيني الإعلان عن مكوناته حتى يتعين على الخبراء والمعنيين بالبيئة تحديد مدى خطورتها على الأحياء المائية وكيفية التعامل معها بالطريقة المناسبة لطبيعة الحطام.

الصين وجهت طمأنة للعالم بعد وجود أضرار من حطام الصاروخ

من جانبه، قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه في الحوادث السابقة الشبيهة بواقعة الصاروخ الصيني، كانت حطام الصواريخ تترك في مياه المحيط أو البحر الذي سقطت به حتى تتحل ويختفي أثرها دون أضرار.

وتابع القاضي في حديثه لـ«الوطن» عن مخلفات الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، بالتأكيد على أن الصين سبق وأن وجهت رسالة طمأنة للعالم بشأن الصاروخ الخارج عن السيطرة قائلة إن غالبية حطام الصاروخ احترقت في الغلاف الجوي، وأنه لن يتسبب في أي أضرار تذكر.