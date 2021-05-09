ماجي أنور تكشف تفاصيل لجنة تحكيم مهرجان فاتن حمامة السينمائي

كشفت المنتجة والمخرجة ماجي أنور، عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة السابعة من مهرجان فاتن حمامة السينمائي والمقامة أونلاين من لندن، وتتكون اللجنة من الممثل و المخرج البريطاني شون كورنين، المنتج المصري هشام سليمان، المنتج الإيطالي لورينزو كارفيلي.

شروط مسابقة أفلام مهرجان فاتن حمامة السينمائي

وأعلنت ماجي أنور، في بيان صحفي عن فتح مسابقه جديدة للأفلام «الإنتاج القديم» وهي الأفلام التي مر عليها أكثر من سنتين من إنتاجها، مشيرة إلى أن الأفلام التي أنتجت منذ عام 2000 حتى 2018 ولم تعرض بعد لابد من توفير دور عرض لها وعدم تجاهلها، شرطا ألا تكون قد شاركت في المهرجان من قبل للمشاركة في هذه المسابقة.

ومن شروط المسابقة، أن يكون تاريخ الإنتاج من سنة 2000 حتى 2018، والأفلام القصيرة لا تزيد مدتها عن 30 دقيقة، والأفلام الطويلة تكون أكثر من 30 دقيقة، وألا يكون الفيلم قد شارك في المهرجان من قبل.

وكانت قد كشفت المنتجة والمخرجة ماجي أنور، عن مفاجأة جديدة لجمهور مهرجان فاتن حمامة السينمائي؛ حيث تعاقدت مع شركة في هوليوود قامت بتصميم سينما تحمل اسم ماجي أنور، لتقدم عليها عروض المهرجان بالكامل أونلاين سواء الأفلام أو الورش.

وعبرت ماجي أنور، عن سعادتها بتلك الخطوة، وقالت في تصريحات صحفية: إن هذه المرة الأولى التي تعد فيها سينما بشكل خاص في هوليوود من أجل مهرجان عربي.

وكانت المنتجة والمخرجة ماجي أنور قد أعلنت عن قيامها بعدد من التحضيرات الخاصة بمهرجان فاتن حمامة السينمائي المقرر إقامته «أون لاين» بسبب فيروس كورونا، وفتحت باب التقديم لمسابقة التصوير الفوتوغرافي والسيناريو بالدورة السابعة والمقرر انطلاقها الشهر القادم، ويغلق باب التقديم نهاية الشهر الجاري.

يذكر أن ماجي أنور مخرجة، منتجة وكاتبة مصرية، ومؤسسة مهرجان فاتن حمامة السينمائي، اشتهرت بإخراج العديد من الأفلام التسجيلية التي تجسد من خلالها المشوار الفني لعدد من الفنانين مثل فيلم الفاتنة عن الراحلة فاتن حمامة.