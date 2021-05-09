عاجل..«صحة النواب» تلزم وزارة الصحة بتكليف الصيادلة دفعة 2018 وجدول زمني لـ2019

ألزمت لجنة الصحة بمجلس النواب وزارة الصحة بتكليف صيادلة دفعة 2018 وإنهاء كل الأمور بأزمتهم، مع وضع جدول زمني لـ2019، ورفع توصية للحكومة بمطالب النواب.

وكان قد شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مناقشات واسعة حول استمرار أزمة تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019.

ورفض الدكتور أشرف حاتم حضور عدد من الصيادلة الذين حضروا بالفعل إلى مقر المجلس بصحبة عدد من الأعضاء، وطالبهم بالخروج من القاعة المخصصة لعقد الاجتماع، وهو ما أحدث حالة من البلبلة داخل القاعة.

طالب مجلس نقابة صيادلة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة وعضو مجلس الشيوخ، بتكليف الصيادلة من الدفعتين 2018 و2019، بالكامل، ودون شرط أو قيد لكل الصيادلة الذين سجلوا بياناتهم منذ إعلان حركة التكليف.

جاء ذلك بعد إعلان وزارة الصحة، الخاص ببدء حركة تنسيق تكميلية للصيادلة من دفعتي 2018 و2019.

وقالت النقابة إنَّه من منطلق المسؤولية النقابية وفقا لقانون نقابة صيادلة مصر الصادر قبل قانون التكليف، وهو واجب أصيل من واجبات النقابة نحو أبنائها الصيادلة، بخصوص تكليف صيادلة مصر من دفعتي 2018 و2019، وبعد انتظار دام قرابة الشهر منذ إعلان النتيجة بتكليف ما يوازي 35% فقط من إجمالي الدفعتين في سابقة لم تحدث من قبل لجميع أعضاء المهن الطبية التي صدر لها قانون خاص بالتكليف رقم 29 لسنة 1974 أي منذ 47 عامًا، وخلالها يجرى إعلان تكليف الصيادلة دفعة بعد دفعة، يسبقه إعلان واضح وصريح عكس ما يحدث الآن، ورغم الجهود المضنية التي قام بها أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب والشيوخ.

وسادت حالة من الغضب بين أعضاء مجلس النواب بسبب عدم حضور وزيرة الصحة لمناقشة الأزمة برغم تقديم أكثر من 30 طلب إحاطة بشأنها.