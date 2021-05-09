آخر تصريحات وزارة الصحة اليوم.. الوضع الوبائي في زيادة ولكن بسيطة

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤتمرا صحفيا هاما، منذ قليل، بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية فاكسيرا بعد جولة تفقدية قامت بها الوزيرة للاطمئنان على خطوط إنتاج الشركة استعداد لبدء تصنيع لقاح كورونا «سينوفاك»، ويستعرض «الوطن» في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن آخر تصريحات وزارة الصحة اليوم بشأن اللقاحات، وكذلك الوضع الوبائي بعد ارتفاع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا على مستوى العالم.

- قالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد،سيتم استقبال أول شحنة من المواد الخام لتصنيع لقاح كورونا في مصر يوم 18 من مايو الحالي.

- أكدت وزيرة الصحة والسكان عن توقعتها بإنتاج أول مليوني جرعة من 40 مليون جرعة بنهاية الشهر المقبل، مشيرة إلي انه سيصبح لدينا أول مليوني جرعة من لقاح سينوفارك.

- أشارت وزيرة الصحة والسكان في تصريحاتها اليوم عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا بمصر وقالت إنه متصاعد بشكل بسيط ولكنه مستقر والزيادات ليست كبيرة آخر 3 أسابيع، والزيادات مستقرة.

تصريحات وزارة الصحة اليوم

- أكدت الوزيرة أن هناك توقعات بالزيادة بسبب عدم اتخاذ المواطنين الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال فترة رمضان ونتيجة قرب العيد.

- تحدثت الوزيرة عن السعة السريرية وأنها ما زالت كافية والأطقم الطبية جاهزة، وصامدون للعام الثاني على التوالي للموجة الثالثة لفيروس كورونا في مصر.

التعاون بين روسيا ومصر

- استعرضت وزيرة الصحة في تصريحاتها اليوم التعاون بين الجانب الروسي والمصري بخصوص لقاح فيروس كورونا.

- قالت إن اللقاح المصري الصيني الذي سيصنع هو لمصر ويمكن أن يتم تصديره لإفريقيا، وستكون مصر مركزا لتصنيع اللقاح وتصديره للقارة بأكملها.

- فيما يتعلق بالأعراض الجانبية للقاحات كورونا قالت إنها لم تظهر أي أعراض خطيرة، ولكن كل المواطنين المطعمين باللقاح كانت الأعراض متوقعة مثل: ارتفاع درجات الحرارة وآلام بالجسم.

- وعن حقيقة وصول سلالات جديدة لفيروس كورونا في الهند، أكدت زايد أنه لم يتم رصد للسلالات الجديدة من قبل المعامل المركزية التي تجري التسلسل الجيني للفيروسات ولم يتمّ رصد أي سلالة جديدة.