عاجل.. وفاة شقيقة الفنان سعيد صالح

توفت شقيقة الفنان الراحل سعيد صالح، حسب ما أعلنت ابنته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت هند سعيد صالح، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، برجاء الدعاء لعمتي كريمة صالح إبراهيم بالرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال».

وحرص عدد من نجوم الفن على تعزية ابنة الفنان سعيد صالح لوفاة عمتها منهم الفنان دياب، عارفة عبدالرسول، ميرت عمر الحريري، ورشا ابنة الفنان سامي العدل، ورانيا محمود ياسين، وأيتن عامر، والشاعر أيمن بهجت قمر.

وظهر الفنان سعيد صالح خلال أحداث ملوك الجدعنة الذي يعرض على شاشة قناة mbc مصر، حيث استعان صناع المسلسل والذي يلعب بطولته مصطفى شعبان وعمرو سعد، بإحدى عبارات الفنان سعيد صالح التي تحدث من خلالها عن المدة التي قضاها بالسجن خلال لقاء تليفزيوني، ونفس الكلمات رددها الفنان محمد عبدالعظيم الذي يتواجد بصحبة بطلي العمل «سفينة» و«سارية» بالسجن.