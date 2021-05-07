ابنة سعيد صالح تنتقد فكرة إعادة تقديم «مدرسة المشاغبين» بعد التلوين

أبدت هند ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، استياءها، من فكرة إعادة تقديم مسرحية «مدرسة المشاغبين»، بالألوان، قائلة: «مش عاجبني فكرة تلوينها.. سيبوا الفن زي ما صناعه قدموه».

وكتبت هند سعيد صالح، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «المصنف نفسه بغض النظر عن الذكريات؟.. عادى يتلعب فيه ويتغير دون الرجوع لأصحابه اللى منهم أستاذ جلال الشرقاوي وأهو الحمد لله حي يرزق؟»، مؤكدة أنها فوجئت بهذا الأمر ولم تتلقى أي اتصال من قبل أصحاب الفكرة، قائلة: «أنا من أصحاب الحقوق وماحدش رجعلي أهو».

وتابعت: «أنا ماضحكتش فعلًا في التريلر.. ده غير إن بابا أصلا أبيض.. مطلعين وشه أحمر.. ولا اللي قارصاه خلية نحل بحالها»، مازحة بقولها: «شايفين إن الجيل الجديد رافض يتفرج أبيض وأسود.. مش عارفة الجيل الجديد ده ممكن يكون قدم الطلب ده فين عشان ياخدوا القرار ده».

وأضافت هند سعيد صالح: «ماما شافت إعلان مدرسة المشاغبين الألوان، وقالت إن ألوان لبس بابا مش كده خالص.. هتعرفوا أكتر من ماما اللي حافظة لبس جوزها؟».

وكانت منصة «شاهد vip»، قد أعلنت عرض نسخة جديدة ومعدلة من مسرحية «مدرسة المشاغبين»، لأول مرة، وذلك ضمن الاحتفال بموسم عيد الفطر.

مسرحية مدرسة المشاغبين، تدور أحداثها حول مجموعة من الطلاب المشاغبين في إحدى المدارس الثانوية بزعامة بهجت الأباصيري، والذين يتسببون في العديد من المشاكل لمدرسي المدرسة جراء استهتارهم، ما يدفع ناظر المدرسة للبحث عن مدرس جديد، وتقوم اﻹدارة التعليمية بإرسال الآنسة عفت التي تحاول أن تتبنى منهجًا مختلفًا في التعامل مع أولئك الطلبة المشاغبين.

مسرحية مدرسة المشاغبين، بطولة عادل إمام، سعيد صالح، يونس شلبي، سهير البابلي، حسن مصطفى، أحمد زكي، هادي الجيار، تأليف: علي سالم، إخراج: جلال الشرقاوي.