«اختلفوا على شغل».. القصة الكاملة لقتل مواطن بالمطرية على يد 10 عمال

اتفقوا على إتمام بعض الأعمال بمبلغ مالي معين، وقبل انتهاء العمل وقع خلاف على المبلغ تطور إلى مشادة كلامية بين المجني عليه «محمد. ع. أ» والمتهمين الـ10، فتوعدوا بالحصول على حقهم منه، وتربصوا له حتى قتلوه.

البداية بتلقي قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي يفيد بحدوث مشاجرة وسقوط شخص إثر إطلاق أعيرة نارية عليه ونقله للمستشفى، وبالانتقال لمكان الواقعة تبين صحة البلاغ المقدم، وبعمل التحريات تبين أن المتهمين:

«علي. ع. أ، 31 عاما، مقاول»، «محمد. ن. ب، 25 عاما، حداد»، «أحمد. ي. ذ، 28 عاما، سمكري»، «طه. ي. ذ، 32 عاما، سمكري»، «خالد. ر. خ، 43 عاما، سمكري»، «محمود. ح. ا، وشهرته ليفة، 34 عاما، نقاش»، «بركة. ن. ب، 29 عاما، سائق»، «يونس. إ. ف، 28 عاما، ميكانيكي»، «أحمد. ع. أ»، «سيد. ع. أ»، قتلوا المجني عليه «محمد. ع. أ» عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا أسلحة نارية وذخائر وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا تواجد المجني عليه فيه، وما أن ظفروا به حتي باغتوه بإطلاق وابل من الأعيرة النارية حتي سقط جثة هامدة.

وجاء في تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه أن الإصابات الموجودة بفروة الرأس والصدر والأطراف حدثت من المقذوفات الرشية المعدة لتعبئة طلقات الخرطوش التى أطلقت من سلاح ناري خرطوش، كما أن الإصابات الموصوفة بالبطن والحوض إصابة نارية حدثت من مقذوف ناري مفرد أطلق من سلاح ناري يطلق أعيرة نارية مفردة وهي جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتم إحالتهم للنيابة العامة حيث أقروا أمامها بقتل المجني عليه نتيجة خلافات سابقة بينهم، وبدورها أحالتهم النيابة لمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية والتي أصدرت قرار بتأجيل المحاكمة لجلسة 12 يونيو للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب ومحمد شريف صبري وأمانة سر محمد سليمان وحمدي درويش.