إغلاق مزايدة البحث والتنقيب عن الذهب في مصر 17 مايو

تستعد وزارة البترول والثروة المعدنية للإعلان عن إغلاق الجولة الثانية من مزايدة البحث والتنقيب عن الذهب خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك وفق الفترة المحددة التي وضعتها هئية الثروة المعدنية للمزايدة.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة البترول والثروة المعدنية إنه سيتم غلق الجولة الثانية من المزايدة العالمية للذهب في يوم 17 مايو.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه كان من المقرر غلق باب التقديم للمزايدة يوم 15مايو، ولكن تم تعديل يوم الغلق وتمديده يومين نظرا لوجود أيام عطلات رسمية في الدولة خلال هذه الأيام احتفالا بعيد الفطر المبارك.

وكان قد تم مد أجل إغلاق مزايدة البحث عن الذهب في جولتها الثانية التي جرى طرحها في نوفمبر الماضي، حتى مايو، وذلك بدلا من شهر مارس 2021، نظرا لظروف جائحة كورونا، ومن أجل منح فرصة أكبر للمستثمرين للتقدم للمشاركة في المزايدة.

وطرحت البترول الجولة الثانية من مزايدة البحث والتنقيب عن الذهب في نوفمبر الماضي بعد الإعلان عن نتائج الجولة الأولى من المزايدة العالمية الأولى للتنقيب عن الذهب في نوفمبر الماضي.

وقد أعلنت البترول فوز 11 شركة للبحث والتنقيب عن الذهب خلال الجولة الأولى من المزايدة والتي طرحتها في مارس عام 2020، منهم 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية.

وجاءت هذه الشركات بعد قيام 23 شركة عالمية ومصرية بشراء حزم البيانات الخاصة بالمزايدة والتي تضم تفاصيل الأماكن والقطاعات ومساحتها والعديد من المعلومات عن المناطق المطروحة للمزايدة.

ووضع قطاع التعدين المصري خطة مستقبلية قوية للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والدعم الحكومي للقطاع، تستهدف الوصول بصادرات التعدين إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2040، حيث لا تزيد على 1.6 مليار حاليا، كما يخطط القطاع لإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني.